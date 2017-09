La agencia de viajes Vía Maroma defraudó a familia tapatía por $400 mil

Las investigaciones indican que en el país hay mil personas afectadas por el fraude que supera los 200 millones de pesos

GUADALAJARA, JALISCO (07/SEP/2017).- Dos boletos de avión en primera clase a Tokio, 10 vuelos en clase turista a Europa, otros tres boletos a Londres en primera clase y nueve más con destino a Cancún, fueron algunos de los paquetes de vuelos que compró la familia de Alma C. para viajar por el mundo el próximo año. En total, gastaron 400 mil pesos que no han logrado recuperar.

Las atractivas ofertas fueron enviadas, a través de WhatsApp, por un familiar que trabajaba como vendedor de la agencia de viajes Vía Maroma. Sólo había que depositarle y solicitar los boletos dos meses antes de la fecha de partida. Sin embargo, el mes pasado uno de los integrantes de la familia intentó viajar de Guadalajara a Londres y el fraude se destapó cuando se dieron cuenta de que no existía reservación a su nombre.

“A inicios del año contactamos a mi familiar y confiamos en él porque otros familiares habían viajado y nunca tuvieron ningún problema”. Sin embargo, la familia de Alma C. no corrió con tanta suerte. Después de enterarse del fraude, el vendedor les prometió que investigaría qué ocurría, pero pasaron los días y dejó de responder, por lo que ahora estudian emprender una acción jurídica.

“Era demasiado bonito, no pueden estar viajando tres personas en primera clase a Europa por 70 mil pesos en temporada alta”, lamenta la compradora. Mientras tanto, los abogados que atienden a otras víctimas de fraude en el país confirman que se trata de una operación de esquema piramidal que terminó por ser insostenible, por lo que llaman a emprender denuncias colectivas para ejercer acción penal contra la empresa y su red de vendedores.

Hay quien gastó un millón 300 mil en paquetes, revela el abogado Sergio Arturo Ramírez, quien ya presentó las denuncias penales correspondientes en defensa de sus clientes. Les ofrecían promociones de cruceros en cualquier naviera por Alaska, Sudamérica, El Caribe, los países nórdicos o el Mediterráneo; además de paquetes todo incluido en hoteles de gran turismo y hasta combos de 15 boletos con destino nacional por 15 mil pesos.

Hay cientos de afectados

Las ofertas eran irresistibles: boletos al dos por uno o hasta cinco por uno a diversos destinos nacionales e internacionales, desde Estados Unidos y Canadá, hasta Tokio, Síndey, Berlín, Bruselas, Copenhague, Ginebra, Estocolmo, Lisboa, Múnich, Fráncfort, París, Londres, Viena o Zúrich, entre otros.

A través de las redes sociales, grupos de Facebook y WhatsApp, la empresa Vía Maroma y su red de vendedores ofrecían promociones exclusivas y vuelos a bajo costo, en los que relacionaban a una aerolínea nacional. El fraude se consumaba con hacer el pago en efectivo o realizar una transferencia bancaria a un vendedor, intermediario de la agencia de viajes.

El único requisito era que los vuelos debían solicitarse dos meses antes de la fecha de partida y que estuvieran dentro de la vigencia de la promoción.

Durante un año y medio se ofertaron paquetes y combos de vuelos hasta que el esquema de venta piramidal se vino abajo el mes pasado y los boletos de avión dejaron de entregarse.

El abogado Sergio Arturo Ramírez representa a 128 personas defraudadas por la supuesta venta de viajes por un monto de nueve millones de pesos; sin embargo, las investigaciones indican que hay mil personas afectadas por el fraude que supera los 200 millones de pesos.



“A mí despacho llegan llamadas todos los días de hasta 15 personas que se siguen sumando a la lista de afectados”, indicó el defensor, que ha presentado dos denuncias colectivas contra Mónica Rabay, propietaria de la agencia.

De acuerdo con Sergio Ramírez, la señalada inició el “fraude” con la venta de vuelos a costos muy económicos.

“Empieza a operar de forma individual y, posterior a ello, contrata gente joven con movilidad en grupos sociales, a quienes ofrece un porcentaje para que lleven a cabo la venta con personas conocidas”.

Sin embargo, el mes pasado la empresa empezó a fallar a sus clientes y los boletos de avión dejaron de entregarse. “Llegó un momento en el que ya fue tan grande la bola de nieve que no tuvo forma de dar cumplimiento a todo lo que venía cargando”, según las denuncias de los afectados.

La recomendación para los afectados es asesorarse de un abogado para iniciar un procedimiento de orden penal y desvincularse de los vendedores, “que no firmen ningún documento que les hagan llegar ni admitan pagarés porque estarían convirtiendo el proceso en una cuestión de orden civil, extinguiendo la oportunidad de denunciar por la vía penal”, sugirió el abogado Sergio Arturo Ramírez.

Otro de los despachos que se sumó a la defensa de las víctimas es Coello, Trejos y Asociados, el cual realizó una reunión informativa a la que asistieron cientos de afectados por las ventas de boletos de avión.

El defensor Javier Coello ha señalado como responsable del fraude a la señora Mónica Rabay, ya que nunca informó claramente a su equipo de ventas sobre el origen de las supuestas promociones.

Hasta el momento, la autoridad ha comenzado a asegurar las cuentas bancarias y operaciones de la empresa como parte del proceso de investigación, pero la empresa no ha reparado el daño a los afectados.

CLAVE

Delito grave

Este tipo de fraude es considerado como un delito grave en el Código Nacional de Procedimientos Penales por el tamaño de las pérdidas que representa para los cientos de afectados que se contabilizan.

VOCES

Pagan viaje redondo para dos a Canadá… ¡por 10 mil pesos!

La oferta la impresionó: 10 mil pesos por un viaje redondo para dos personas con destino a Canadá. No había qué pensar más: se dirigió al banco y pagó la cantidad exacta. “Pero justo cuando salí, me dije: ‘Tiraste tu dinero a la basura’. Me sentí muy mal”. Sonia tardó un par de días en confirmar que, en efecto, había perdido su dinero.

A través de mensajes de WhatsApp, la misma vía por la que se enteró de la promoción, le notificaron que Mónica Rabay, apoderada legal de Vía Maroma, “no cumplirá más con su obligación de emitir boletos”.

El único recuerdo del falso trato es una constancia a su nombre, que realmente es un texto en correo con datos generales del viaje que no será.

“Un documento chafísima”, se lamenta. Se le prometió una “propuesta de solución de reembolso para la próxima semana”. El fraude se reveló hace cuatro meses.

“Un pariente de la persona con la que trabajo mandó ese mensaje con promociones fantásticas. Me dio el nombre y nos mandó un certificado más patito que nada. Era un vuelo abierto que podía pagar en dos meses”.

El “enlace” se disculpó con todos. Les prometió que se tomaban medidas legales de cuyo avance se les notificaría. Se disculpó por los inconvenientes, les pidió apoyo y comprensión, porque había preguntas que “por el momento” no podría responder. “Me gustaría contestarles a cada uno personalmente, ya que cada caso es importante y diferente”, les respondió.

Sonia nunca compró ese cuento. Investigó en la aerolínea y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). En esta última le dijeron lo que pensó después de entregar su dinero al cajero del banco: “Si brilla mucho, no es verdad”.

“Sí da mucha impotencia esto. Sobre todo porque lo hice porque eran parientes de mi jefe. Me timaron”, concluye.

LA EMPRESA SE "DEFIENDE"

Este medio buscó a Mónica Rabay, dueña de Vía Maroma, para conocer una respuesta a las víctimas y la postura oficial de la empresa, pero no concedió una entrevista.

Tras destaparse el fraude, la señalada dijo a un medio nacional que la situación se salió de sus manos y estaban analizando cómo responder a sus clientes, pero no hay respuesta.

“No hay ningún tipo de fraude y nada que se pueda comprobar”. Añadió que “probablemente se nos fue de las manos (la contratación por las redes sociales)”.

LA VOZ DEL EXPERTO

Crecen los fraudes en las redes sociales

Iván Parres Peredo (académico del ITESO)

Iván Parres Peredo considera que las redes sociales son el escenario propicio para que se cometan nuevas modalidades de fraude cibernético, como el que presuntamente emprendió la empresa Vía Maroma.

Subraya que las redes sociales facilitan el engaño: “Es más sencillo y más fácil de engañar, hay mensajes con el logo de una aerolínea donde se confirmaba la reserva, es virtualmente muy fácil de realizar”, aunque para la autoridad investigadora se vuelve más complejo rastrear un sistema piramidal como el utilizado por la agencia de viajes.

Para evitar este tipo de fraudes, recomienda validar la información de la compra antes de realizar cualquier transacción, “es algo que ya no hacemos, pero en este caso se pudo haber llamado a la aerolínea y revisar la lista de agencias autorizadas que son las que pueden ofrecer paquetes promocionales”.

También sugiere que los depósitos se hagan a cuentas de empresas o agencias de viajes, y no a particulares.

Mientras se resuelve la investigación, a los afectados por el delito de fraude les recomendó interponer las denuncias correspondientes para que la Fiscalía del Estado pueda darle seguimiento y castigar a los responsables.

Hay 47 agencias de viajes en el buró comercial de Profeco

No se quede tranquilo. Si fue víctima de un fraude por parte de una agencia de viajes, la Procuraduría Federal del Consumidor es la instancia a la que debe acudir. Al hacerlo, usted puede lograr que el proveedor que incumplió le repare el daño y reciba una sanción.

Lo primero que debe hacer es pedir informes al teléfono del consumidor (01800-468-8722). Allí le explicarán, en función de su caso, si puede lograr una conciliación con la empresa para que ésta le vuelva a agendar el viaje, o de plano por su caso merece un apercibimiento o multa.

La Procuraduría tiene 47 agencias de viajes en su lista del buró comercial, que puede consultar en la siguiente dirección: burocomercial.profeco.gob.mx. En esencia, el principal objetivo de Profeco es “la protección de los derechos de los consumidores y garantizar la equidad en las relaciones de consumo”.

Los “castigos” con los que Profeco puede detener este tipo de fraude se tabulan en función de la gravedad del caso, y pueden ir desde los 468 pesos y hasta los 4.1 millones de pesos. Para ello, la dependencia evalúa cuál fue la falta y la capacidad de pago del proveedor que incumplió.

La delegada en Jalisco, Gabriela Vázquez Flores, explica que los consumidores inconformes tienen hasta un año, que corre desde la fecha en la que ocurrió el fraude, para acudir a denunciar y comenzar el procedimiento de sanción o reparación del daño.

Denuncie

Estas son las vías para presentar una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco):



Teléfono: 01800-468-8722

Facebook: https://www.facebook.com/ProfecoOficial/

Directo en las oficinas, ubicadas en Morelos 1830, en la Colonia Americana, en Guadalajara.

Twitter: @profeco

Correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

GUÍA

Consejos para antes, durante y después

• Elija el destino, pero para ello infórmese de los atractivos que en él se ofrecen.

• Compare precios, clase, destinos a recorrer y medio de transporte a utilizar de los diversos proveedores de servicio.

• Investigue si la agencia que seleccionó tiene políticas de devolución, cambio de horario o destino, si ofrece garantías, promociones o tiene restricciones en la compra de paquetes.

• Si la compra es por internet, verifique que el sitio tenga giro, políticas de privacidad de datos personales y financieros. Es importante que verifique el domicilio físico y que se detallen los servicios y costos totales con impuestos y condiciones de cancelación.

• Confirme que los boletos cumplan con las ofertas o promociones que la agencia señala en su publicidad. Verifique que exista un seguro que cubra daños a pasajeros, a equipaje y a terceros.

Las quejas

En lo que va del año, la Delegación en Jalisco de la Profeco ha recibido 467 quejas por anomalías en la operación del sector turístico, principalmente contra aerolíneas, agencias de viajes y hoteles. El año pasado cerraron en 806.

