Dos magistrados se van con bono de 9 MDP

Además de su pensión completa, Celso Rodríguez González y Juan José Rodríguez López tienen derecho al haber de retiro de más de 4 MDP

GUADALAJARA, JALISCO (07/SEP/2017).- Los magistrados Celso Rodríguez González y Juan José Rodríguez López dejarán su sitio en el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) el próximo 12 de septiembre. Pero, luego de 17 años en el cargo, no se irán con las manos vacías, ya que recibirán un haber de retiro (bono) por el que cada uno obtendría un total de cuatro millones 377 mil pesos —casi nueve millones de pesos en conjunto—.

En el caso de Celso Rodríguez, la ley no contempla alguna prestación adicional por haber ocupado la presidencia del STJ durante seis años.

Según el Artículo 242 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el monto que reciben los magistrados resulta de la suma de un año completo de sueldo de magistrado, más el equivalente de catorce días de sueldo por cada año trabajado.

También el magistrado Carlos Raúl Acosta Cordero, que presentó su renuncia, tiene derecho a recibir la prestación en partes proporcionales. Tras 49 años de carrera en el Poder Judicial, Acosta Cordero se retiró voluntariamente del cargo.

El diputado presidente de la Comisión de Justicia, Saúl Galindo Plazola, señaló que, aunque el pago de haber de retiro se pueda considerar excesivo, así está contemplado en la ley y se debe cumplir.

“Así está establecido en la ley más allá de que no estamos de acuerdo en ello, más allá de que en lo personal he manifestado no estar de acuerdo con esta prestación que reciben quienes se van. Hay que sumar a esto el que se van con una pensión de 100% de su salario”, comentó el diputado.

El legislador afirmó que el Congreso no ha sido notificado de algún impedimento para seguir con el proceso de designación de los dos nuevos magistrados.

Estaba agendado que en la sesión de pleno de hoy se votaran los nombramientos, pero por acuerdo de los coordinadores parlamentarios el tema se retiraría del orden del día.

El presidente del STJ, Ricardo Suro Esteves, informó en junio pasado que este año han pagado 10 millones de pesos del haber de retiro a los ex magistrados Miguel Ángel Estrada Nava y Alfredo González Becerra, que vía amparo obligaron el cumplimiento de la prestación. Se buscó a Suro Esteves para conocer la disponibilidad presupuestal del STJ para cubrir los nuevos pagos, pero no hubo respuesta.

El Artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial estatal establece que los magistrados del Poder Judicial tendrán derecho al haber de retiro, el cual consistirá en una prestación económica que será entregada al magistrado que se retire de manera forzosa o voluntaria de su cargo.