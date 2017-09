La Sedis creará estrategia de apoyo para ‘dreamers’

Buscarán apoyo de universidades, así como un sistema de becas para apoyar a los jóvenes

GUADALAJARA, JALISCO (06/SEP/2017).- El titular de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), Miguel Castro Reynoso, informó este martes que ya trabaja en conjunto con el Instituto de Atención a Jaliscienses migrantes para crear una estrategia que garantice mejores condiciones para los “dreamers” que podrían ser repatriados a la entidad.



Serían cuatro ejes rectores: generar las condiciones adecuadas para el aprendizaje del español pues muchos de ellos no lo hablan; un sistema de becas o mentorías que les brinden un soporte; con en el apoyo de educación, las dependencias buscarían el apoyo de universidades para que los jóvenes no pierdan su desarrollo formativo, así como analizar las oportunidades laborales y profesionales que pueden existir.



"Muchos de estos jóvenes que quizás su generación anterior salió de municipios fuera del área metropolitana de Guadalajara, difícilmente si volvieran a Jalisco regresarían al lugar de origen de sus padres porque ellos estarían vinculando su proceso de formación a otro tipo de alternativas y esas alternativas tendrían que buscarse en el Área Metropolitana de Guadalajara.



Agregó también que la Sedis deberá vincularse con la Cancillería y la red de consulados mexicanos en Estados Unidos, para generar y mantener esquemas de comunicación en búsqueda de mecanismos de protección y defensas legales.



Aunque el secretario reconoció que no existe un censo de “dreamers” jaliscienses, estos podrían representar al menos un 10 por ciento de los 618 mil que se tienen registrados.

EL INFORMADOR / RUBÍ BOBADILLA