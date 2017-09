En octubre arranca programa Salud en tu Escuela en Jalisco

Buscará identificar hábitos nocivos y factores de riesgo en niños y adolescentes

GUADALAJARA, JALISCO (06/SEP/2017).- A finales del próximo mes de octubre arrancará en Jalisco el programa piloto federal Salud en tu Escuela, con el cual se buscará identificar hábitos nocivos y factores de riesgo en niños y adolescentes, en materia de obesidad, drogadicción, embarazo en adolescentes y problemas de salud mental.



El director de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), Jorge Manuel Sánchez González, informó que hoy arrancaron las capacitaciones en línea para 768 estudiantes de carreras afines a las ciencias de la salud que, junto a casi 600 personas de la dependencia, realizarán este programa en escuelas de Zapopan y Tonalá.



Este programa consiste en realizar encuestas a niños de primero, tercero y sexto grado de primaria, de los tres años de secundaria y los tres de preparatoria, en 160 planteles escolares del Estado.



"Es una encuesta sobre hábitos alimenticios, se les va a pesar, a medir, se tomarán los datos antropométricos de cada niño, se les hará un revisión oftalmológica, para ver si existe alguna debilidad visual, y también auditiva; son problemas que antes no se habían previsto de forma tan importante".



Los niños que resulten con algún problema de salud, tendrán un seguimiento por parte de las diferentes instituciones públicas en las que sean derechohabientes. Aquellos que no cuenten con seguridad social, tendrán atención a los hospitales de la propia SSJ.



Toda la información recabada en las encuestas será colocada en una plataforma nacional, y una vez terminadas, se hará un análisis de los resultados para que en mayo del 2018 se comience a realizar políticas públicas enfocadas en la problemática encontrada.



Jalisco será uno de los 13 estados de la república donde se hará este ejercicio piloto.



"Este es un gran movimiento que nos va a permitir ver qué está sucediendo, porque muchas veces toman una fotografía, pero no ven la dinámica de salud que están teniendo los chicos".



