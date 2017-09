Presume SSJ manejos inconsistentes en la ‘Mater’

La dependencia señala que ya inició una investigación; afirma que habrá denuncias

GUADALAJARA, JALISCO (06/SEP/2017).- La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) anunció una reingeniería total en la Unidad Materno Infantil "Esperanza López Mateos", en donde ya se inició una investigación con todo el personal.



De encontrarse irregularidades por parte de servidores públicos, habrá denuncias administrativas y penales, anunció el secretario de Salud, Antonio Cruces Mada.



"Si en el proceso con la Contraloría encontramos irregularidades, no tengan dudas que haremos las denuncias y fincaremos responsabilidades, no nada más administrativas, sino también penales a las personas que han hecho alguna situación que hayan afectado".



En rueda de prensa, señaló que una de las hipótesis es que la grave situación de desabasto de insumos y la crisis financiera en la que se encuentra la unidad, lo que ha provocado la atención deficiente hacia las mujeres que llegan a dar a luz, se debe a manejos inconsistentes de parte del personal.



Aseveró que la SSJ no tiene atribuciones para juzgar o determinar si hay desvío de insumos, irregularidades administrativas o falta de optimización de los recursos, por lo que será la Contraloría del Estado quien realice una investigación.



Desde hace meses, las crisis de la unidad hospitalaria, que atiende en su mayoría a mujeres afiliadas al Seguro Popular, ha ido incrementándose hasta llegar al punto de no tener comida para las pacientes, leche para los recién nacidos, o material para la anestesia.



Esta reingeniería inició ya con una acción precisa, la de despedir a todo el cuerpo de gobierno: director general, subdirector médico, director administrativo y director de Recursos Humanos.



Cruces Mada adelantó que analizan cuatro perfiles para que ocupen la dirección de la Mater, sin embargo, se reservó los nombres. En lo que nombran a un titular definitivo, el director interino será el doctor Aldredo Machaín Loera, quien fungía como subdirector médico.



