Necesaria, voluntad del Congreso para mejorar en transparencia: Kumamoto

El diputado invita a sus colegas a hacer pública sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses

GUADALAJARA, JALISCO (06/SEP/2017).- Aunque el Congreso del Estado mejoró su calificación en la evaluación realizada por el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (Cimtra), aún se debe trabajar para corregir los aspectos de vinculación con los ciudadanos y la presentación de las declaraciones tres de tres, señaló el diputado Pedro Kumamoto Aguilar, presidente de la comisión de participación ciudadana y transparencia, llamó a sus compañeros legisladores a no temerle a la transparencia y dar muestra de buena voluntad política para hacer pública sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses; aunque en este momento no se obligatorio por ley.

“Es un trabajo que implica voluntad política de todos los grupos parlamentarios, espero que esto sirva para cambiar los ánimos y cimbrar la conciencia de quienes se han opuesto a la transparencia hacer abierto su tres de tres, a quienes se han opuesto a que el Congreso sea un parlamento abierto realmente. Desde mi parte de trabajo lo seguiré haciendo publicando la nómina y la justificación de votos o la agenda”, expuso.

Sobre el argumento de que algunos legisladores pueden temer por su seguridad o la invasión a su privacidad, al publicar sus declaraciones, el diputado Kumamoto dijo que la clase política debe entender que al entrar al servicio público se renuncian a algunas cosas, entre ellas a la secrecía respecto a su patrimonio. Argumentó que se debe hacer esa concesión a la búsqueda de algo mayor que es dar certezas a la sociedad.

“Es una renuncia que vale la pena, llamaría a mis compañeras y compañeros diputados a que lo entiendan de esa forma, como un derecho que tiene la sociedad a saber cuántos impuestos pagamos, cómo nos hechos de nuestros recursos y cuáles son nuestros intereses. No sólo se trata de los diputados sino en general la clase política le tiene mucho miedo a ser transparente. Hay que decirles a los buenos servidores públicos que no hay que tenerle miedo, quien hace bien su trabajo no tiene nada que temer y sobre todo quien hace bien su trabajo puede explicarse mejor a través de la transparencia”, añadió.

El legislador detalló que la apuesta es que en las reformas secundarias del Sistema Anticorrupción del Estado quede establecido que será obligatorio presentar las declaraciones y hacerlas públicas.

SABER MÁS

El Congreso del Estado de Jalisco mejoró su calificación en transparencia en la evaluación hecha por Cimtra, obtuvo 78.7 puntos contra 61.5 puntos alcanzados el año pasado. El Legislativo sigue reprobado en materia de vinculación ciudadana, donde obtuvo 45.5 por ciento. Un total de 20 diputados no han presentado su declaración tres de tres.

EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS