Liberan a joven detenido tras asesinato de ‘Panchito’

Familiares denunciaron en redes sociales que el acusado no participó en el crimen

GUADALAJARA, JALISCO (05/SEP/2017).- Este martes sería puesto en libertad el joven detenido en días pasados por elementos de la Fiscalía debido a su parecido con el retrato hablado del presunto agresor de Francisco, el estudiante de la Preparatoria número 13 asesinado el martes pasado durante un asalto, pues según informó la fiscal central de Jalisco, Marisela Gómez Cobos, no cuentan con los datos suficientes que lo impliquen en el caso.



Sin embargo, añadió que la investigación en torno al joven continuará, pues no puede descartarse su responsabilidad de forma total, por lo que aún en libertad, se mantendrá bajo reservas de la ley.



"La investigación continúa, vamos muy avanzados, de hecho tenemos varias líneas de investigación, la coincidencia del retrato hablado que tenemos por parte de un testigo es el que nos hizo acercarnos a esta persona, que incluso vive en las inmediaciones donde ocurrieron los hechos", dijo Gómez Cobos, sin embargo, añadió, que el testigo que tienen no lo reconoce en su totalidad.



La fiscal confirmó que el detenido se trata del mismo joven del cual su historia ha circulado en redes sociales en los últimos días, en la que se explica que el chico es un estudiante del diplomado en Ortodoncia que se encontraba en una reunión con cerca de 20 compañeros el día que ocurrió el asesinato de "Panchito".



"Efectivamente, es un chico que estudia una especialidad pero bueno, la similitud con el retrato hablado que tenemos es muy muy grande, entonces por eso estuvo en investigación. No quisiera abundar porque la persona es un profesionista, está estudiando una especialidad y quisiera conservar alguna información reservada precisamente por el lugar en el que él se desenvuelve", refirió Gómez Cobos.



Con relación a los hechos, familiares del joven han denunciado a través de las redes sociales que su detención se llevó a cabo de forma ilegal , incluso, ha circulado un video del presunto arresto, en el que se ve a un joven entrar a una tienda con una sudadera oscura y gorra blanca, seguido de esto, varios civiles descienden de una camioneta blanca, al parecer sin placas, para entrar a la tienda y esposar al joven de forma violenta, luego de esto, lo meten a la camioneta.



Al respecto, la fiscal señaló que la detención se realizó de forma legal y sobre el video, la fiscalía estatal no confirmó que se tratara de las imágenes de la detención de este joven.



Sobre el sujeto que fue encontrado muerto con un disparo en el cráneo, el sábado pasado, que también tenía parecido con el retrato hablado y que incluso portaba la misma sudadera que el sujeto que aparece en las imágenes que circulan en Internet, la fiscal aseguró que ya fue identificado, y que incluso contaba con algunos antecedentes penales por robo y delitos patrimoniales.



"Tenemos la identificación de la persona, mas no la coincidencia del lugar donde él se desenvolvía normalmente, no coinciden los datos pero no está descartado. Ninguna línea de investigación la tenemos descartada", agregó la fiscal.