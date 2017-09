Aristóteles desaprueba decisión de Trump contra el DACA

El gobernador de Jalisco expresó su solidaridad a los ‘dreamers’

GUADALAJARA, JALISCO (05/SEP/2017).- Autoridades estatales desaprobaron la amenaza del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de poner fin al plan migratorio Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés).



El gobernador Aristóteles Sandoval, manifestó su rechazo a estas acciones y expresó su solidaridad con los casi 600 mil “dreamers” que se pudieran encontrar vulnerados ante esta medida.



Dijo que el presidente estadunidense "es criticado por sus propios gobernados, por una inmensa mayoría de ciudadanos estadounidenses que saben que en los cimientos de su nación no hay lugar para posturas retrógradas ajenas a la visión que dio origen fundamental y a la construcción de su país, y este es el pueblo de Norteamérica al que nos unen distintos lazos: libertad e igualdad ante la ley".



"Mando un mensaje a estos casi 600 mil dreamers que hoy, ante la amenaza, en particular a los que tienen su raíz en este tierra jalisciense, desde aquí les decimos, el pueblo de Jalisco y su estado envía solidaridad y les decíamos: no están solos y no los vamos a dejar solos", puntualizó.



Comentó que el presidente del país norteamericano amaga con eliminar la protección que desde 2012 el gobierno de Barack Obama permitió, "lo que significó que hijos de inmigrantes, llegados desde la infancia a Estados Unidos, pudieran trabajar y estudiar.



Sin embargo, estas amenazas afectarían el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, pues según datos del Centro para el Progreso Americano se tendrían pérdidas por 460 mil 300 millones de dólares".



Manifestó que en Jalisco se cuenta hoy con una economía capaz de generar una oportunidad para que todos los jóvenes sujetos a deportación, sigan el desarrollo de su potencial creativo y profesional.