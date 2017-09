Consejo Ciudadano de Seguridad buscará acercamiento con universitarios

Esto para elaborar mecanismos de protección y seguridad para la comunidad estudiantil

GUADALAJARA, JALISCO (05/SEP/2017).- Para buscar elaborar mecanismos de protección y seguridad, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia buscará acercamiento con la comunidad estudiantil, no sólo de la Universidad de Guadalajara (UdeG) sino también de las cuatro universidades privadas que participan en el organismo, adelantó Pablo Salcedo González presidente del Consejo, dijo que escucharán a los estudiantes, que son los que mejor conocen la situación en los alrededores de cada plantel, para apoyarlos a hacer planes de prevención.



El titular del consejo afirmó que es normal que, tras un hecho tan lamentable como el asesinato del joven Francisco Álvarez Quezada, la comunidad estudiantil esté enojada y se haya manifestado para pedir mayor seguridad y coordinación entre los tres niveles de gobierno.



"Lo que vamos hacer primero es buscar a las comunidades escolares que son los que están sufriendo este problema, no sólo a la FEU, en el consejo también está la Univa, la Universidad Panamericana, el Iteso y el Tec de Monterrey. Plantear estrategias de prevención en lo personal. Ahorita debemos tener a una sociedad estudiantil enojada y dolida", expuso.



En reunión con los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad, el presidente del Consejo defendió el trabajo del organismo y destacó que su programa de denuncia anónima, iniciado en abril pasado, ha recibido 112 denuncias de las que han concluido 15. Además, presumió que la aplicación que lanzaron para prevenir la extorsión telefónica ha tenido poco más 17 mil descargas.



Salcedo González reconoció que les falta mayor difusión a las labores que realiza el organismo, pues una encuesta, que ellos mismos realizaron, reveló que 60% de las personas no saben que existe el Consejo Ciudadano de Seguridad.



Urgen revisar situación de policías



Aunque existe presión para que los policías cumplan las funciones que los obliga el nuevo sistema de justicia penal, no se ha resuelto la precariedad en la que trabajan la mayoría de los elementos que no tienen ni las prestaciones básicas, planteó Pablo Salcedo González, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad.

Destacó que según un estudio que realizaron de los 125 municipios sólo en 36 los elementos tienen seguro social, en 29% se les atiende en los servicios médicos municipales o están afiliados al seguro popular y en doce no tienen prestación de salud. Además, solamente 18 ayuntamientos tienen cotizando a sus policías en el Instituto de Pensiones del Estado.



EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS