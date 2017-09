Protección Civil presenta balance del temporal de lluvias 2017

Indican que las lluvias sólo han provocado encharcamientos, por lo que ha habido daños en menaje o estructurales

GUADALAJARA, JALISCO (05/SEP/2017).- Este martes la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) presentó un balance del temporal de lluvias y ciclones tropicales, en el que se explicaron las condiciones las que se encuentra actualmente el Estado De Jalisco, esto durante la Segunda Reunión del Consejo Estatal de Protección Civil.



El mayor José Trinidad López Rivas, Director de la corporación, recordó el operativo iniciado desde mayo pasado, señaló que las lluvias registradas en municipios como Tlaquepaque, San Gabriel, Tepatitlán, Tecalitlán, Guadalajara, Tlajomulco Tonalá y Puerto Vallarta, sólo han ocasionado encharcamientos en las calles debido al nivel del agua, por lo que no ha habido daños en menaje o estructurales.



Dijo también que durante el presente temporal, que dio inicio en junio de este año, las lluvias han dejado afectaciones en 537 viviendas, tres escuelas y 64 negocios, de los cuales no se han presentado daños estructurales, si no sólo en el menaje de algunas viviendas, según los datos proporcionados por la UEPCBJ.



De acuerdo a lo dicho por el mayor, fueron solicitadas ocho declaratorias de emergencia en todo el Estado, una en San Pedro Tlaquepaque, una En el municipio de San Gabriel, dos en Tonaya, dos en Ocotlán y otras dos en Bolaños, Jalisco; sin embargo, estas no procedieron pues no sobrepasaron las capacidades de los municipios.



Además, informó que la Carretera Estatal 544, en el tramo Mascota-Las Palmas, continúa cerrada a la circulación derivado de los más de 30 derrumbes y los socavones registrados desde el mes pasado en aproximadamente 15 kilómetros de este tramo, esto para continuar con los trabajos de restauración, mantenimiento y retiro del material proveniente de los derrumbes.



"En el kilómetro 51+700 fue un socavón que es el principal por la profundidad y porque además se terminó con todo el carril que viene de Vallarta hacia Guadalajara. Ahí necesariamente según los estudios de ingenieros deberá de hacerse un puente, un puente que deberá hacer el gobierno del estado y que es la única manera de que se corrija la anomalía porque hay una fuente de agua que viene de la sierra", informó el mayor.



Al respecto, se está realizando un libramiento para que los vehículos que necesiten transitar por la zona pueda acceder a las comunidades y se reactive la economía, este estaría siendo terminado en aproximadamente seis días.



Además, el mayor informó sobre las tres víctimas que ha cobrado el temporal, la primera de ellas, una mujer de 49 años que había sido arrastrada por la corriente del arroyo conocido como "El Chico", en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, mientras se encontraba pescando junto con su esposo, cuando de forma inesperada el agua subió de nivel y se la llevó. Su cuerpo fue localizado a dos kilómetros del incidente.



La segunda, una menor de cinco años que cayó al arroyo conocido como "Chilajero" en el municipio de Arandas, encontrada luego de seis días de búsqueda a dos kilómetros del lugar del percance. La tercer víctima se trató de un hombre de aproximadamente 35 años que tras la volcadura de una camioneta donde él viajaba fue arrastrado por la corriente del arroyo "El Cangrejo", en el municipio de Autlán de Navarro, localizado también a una distancia aproximada a los dos kilómetros donde ocurrió la volcadura.



"Les reitero, apenas estamos en el tercer mes de lluvias, nos queda todavía todo este mes y el mes de octubre, que se pronostican los ciclones para octubre, entonces ojalá que no tengamos más víctimas por el temporal de lluvias", refirió el mayor.



EL DATO



Comparativa de muertos durante temporales pasados



2013: 19



2014: 10



2015: 13



2016: 7



2017: 3



EL INFORMADOR / RUBÍ BOBADILLA