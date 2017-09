'Amo lo que hago', responde 'Torita' tras video viral de conductor renegón

En redes sociales, los usuarios aplaudieron la manera de proceder de la agente Wendy Carolina Rosales

GUADALAJARA, JALISCO (05/SEP/2017).- Wendy Carolina Rosales tiene 26 años. Hace poco más de dos años entró a trabajar a la Secretaría de Movilidad de Jalisco como agente vial. Esta semana se hizo viral por un video de un conductor que la grabó mientras lo multaba en Avenida La Paz y Enrique Díaz de León, en Guadalajara.

Al principio se asustó, pero la tranquilizaron: la gente empezó a respaldar su actuar. Durante el video, ella se mantiene firme. Qué bueno que está grabando, le dice al ciudadano y en todo momento cita el marco legal para informar al conductor de sus derechos, pero también de sus responsabilidades ante una falta.

Esto no es nuevo para Wendy. Mientras a nivel nacional y local se discute la implementación de un sistema anticorrupción, las estimaciones de la agente vial sorprenden (pero no sorprenden).

"Por darte una estadística: de 10 conductores que se interceptan en un día, uno o dos aceptan su responsabilidad, y dice: ‘pues sí, la regué’”.

Y de esos “siete u ocho” le dicen frases como: “Mejor te lo pago a ti” o “cómo nos arreglamos”.

"Me dicen tantas cosas... toda la gente hizo eso a ‘causa de’; no aceptan con un ‘sí, la verdad me lo pasé y soy responsable’”, lamenta.

Y reitera: “Siempre tratan de hacerte dudar de algo que tú estás viendo, que sabes que está mal. Ellos tratan de hacer labor de convencimiento, de hacerte ver de cualquier manera que no lo cometieron y así mostrar el poco valor civil que tienen para reconocer una falta"

¿Y el pretexto más común? "Mucha gente que se pasa el alto nos dice: sabes qué, es que ya no aguanto, tengo que ir al baño. Es súper común ese pretexto".

Sobre el conductor que la grabó, Wendy reitera que tiene derecho a inconformarse, pero su postura no cambia: "Yo no tengo ninguna duda de la falta que cometió puesto que yo lo vi. Me quedaba clarísimo que lo que él quería era tratar de argumentar o hacerme caer en duda, pero estoy complemente segura, cien por ciento, de que él incurrió en una falta administrativa".

También está completamente convencida de lo que le gusta hacer: "Me gusta mucho mi trabajo, amo lo que hago, me siento muy plena, muy feliz, muy satisfecha".

EL INFORMADOR / JONATHAN LOMELÍ