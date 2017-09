Arman plan para reducir deserción escolar en Jalisco

El titular de la SEJ dijo que muchos casos se deben a problemas económicos

GUADALAJARA, JALISCO (05/SEP/2017).- La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) y el DIF estatal preparan una estrategia para regresar a las aulas a los estudiantes que las abandonaron durante el año pasado.

El titular de la SEJ, Francisco Ayón, aseguró que estos niños y jóvenes recibirán becas, mochilas con útiles y apoyo para transporte público.

Aunque no precisó el número de beneficiados, afirmó que la mayoría radica en la metrópoli y dejó la escuela por problemas económicos.

La dependencia estatal destacó que en el ciclo escolar 2016-2017 hubo 36 mil 543 desertores en Jalisco. En comparación, en el ciclo 2010-2011 se registraron 73 mil 746 ausencias.

A pesar de que los indicadores son favorables, Ayón resaltó que el Gobierno de Aristóteles Sandoval se concentrará en reducir esta problemática en secundaria, nivel que tiene el porcentaje más alto (4.38%) y donde el año pasado se reportó la ausencia de 19 mil 091 escolares.

“Donde tenemos una mayor problemática, donde la incidencia es mucho mayor por el número que generamos es en educación secundaria, que es donde se ha está generando una situación a la baja más determinada. Llegamos a estar en el lugar 24, hoy estamos en el 18 (a nivel nacional)”.

Consejos técnicos, claves para bajar deserción escolar en Jalisco

Para el secretario de Educación en Jalisco, el que las cifras de alumnos que abandonaron sus estudios en la Entidad se hayan reducido en los últimos años se debe en buena parte a la puesta en marcha de los consejos técnicos escolares.

Resaltó que, a través de esta medida, que se lleva a cabo el último viernes de cada mes, los directivos, profesores y padres de familia se reúnen para realizar un ejercicio de autoevaluación que permite atender problemáticas específicas y mejorar las condiciones de los centros educativos.

“Es donde los docentes generan políticas de calidad con sus alumnos para decir en tales puntos nos está yendo bien, tenemos que ahondar en tales temas”.

Ayón agregó que este año se aprovecharán estos espacios de discusión para debatir la aplicación del nuevo modelo educativo en 63 escuelas de la Entidad: 18 de preescolar, 29 de primaria, 15 de secundaria y un Centro de Atención Múltiple (CAM).

“No nos podemos ir solamente al eficientismo, que sí es muy importante. En ese entorno estábamos perdiendo valores y estábamos perdiendo una serie de situaciones que nos estaban complicando. Los consejos técnicos escolares son espacios deliberativos donde a partir de todo el colectivo docente se toman decisiones hacia cada plantel”.

De acuerdo con datos de la dependencia, entregados vía Transparencia, en el último ciclo dejaron la escuela 36 mil 543 estudiantes en Jalisco. De ellos, siete mil 463 cursaban la primaria y 19 mil 91 la secundaria.

“Una situación fundamental en este tema tiene que ver con la movilidad de Jalisco. Hay un tema de movilidad importante en primaria y en secundaria, pero creo que vamos por le camino correcto”, dijo.

Destacó como ejemplo el trabajo que llevaron a cabo en educación media superior, pues en el ciclo escolar había 38 mil 370 personas que lo dejaron y el año pasado el número bajó a nueve mil 989.

GANA EN PROMEDIO 200 PESOS POR DÍA

Con trabajo en el Mercado de Abastos, Alan paga su material escolar

Todos los sábados, Alan Sebastián se levanta temprano para trasladarse a una de las bodegas del Mercado de Abastos, en Guadalajara.

En este espacio, el joven de 13 años limpia y empaca cebollas hasta las cuatro de la tarde. Su papá lo llevó a hacer esta actividad desde hace dos años para que aprenda a valorar el dinero.

Alan gana en promedio 200 pesos por día. Los utiliza para comprar su lonche de lunes a viernes, cuando va a la secundaria. También los usa para adquirir algunos materiales que le piden sus maestros.

Su papá dice que si Alan comprende el esfuerzo que se tiene que hacer para ganar dinero, entenderá que los vicios son malos y que, para conseguir lo que se quiere en la vida, es necesario trabajar muy duro.

Alan Sebastián sabe que no es el único estudiante que trabaja para cubrir algunos de sus gastos. Dice que cuando crezca la gustaría ser arquitecto y por eso no dejará sus estudios. “A veces me manda el director a llamar porque hago mucho desorden. No tengo tan buenas calificaciones, pero todavía un ocho sí me saco”, comenta.

ORGANIZACIÓN MEXICANOS PRIMERO

El alumno debe saber que su aprendizaje le abre el mundo

Para Alejandro Gómez Levy, presidente de Mexicanos Primero, Capítulo Jalisco, la medida más relevante para combatir los índices de deserción escolar es que los alumnos reciban información en el salón de clases que les permita estar contentos y que les abra el mundo.

Gómez Levy destacó que los centros deben estar ubicados cerca de los lugares en los que viven los estudiantes, pues según datos de la organización, actualmente 40 mil escolares en todo el país, mayoritariamente en las zonas rurales, tardan más de dos horas en llegar a los espacios educativos.

Agregó que también es importante que esas escuelas, además de contar con todos los servicios básicos y con aulas bien equipadas, tengan personal que genere con diagnósticos académicos adecuados que permitan identificar cuáles son los problemas de aprendizaje de los alumnos.

De acuerdo con su sitio de internet, Mexicanos Primero, Capítulo Jalisco, es una iniciativa ciudadana que busca un cambio en la cultura cívica a través de la educación de calidad como eje de justicia y prosperidad en el país. Sustenta su trabajo en investigación y en la vinculación con distintos sectores sociales que buscan transformar el Estado.

LA VOZ DEL EXPERTO

Estrategias deben basarse en investigaciones

Luciano Oropeza Sandoval (académico de la UdeG)

De acuerdo con el investigador del Departamento de Estudios en Educación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), el planteamiento de estrategias en torno al abandono escolar debe basarse en investigaciones serias de los motivos que lo provocan.

El especialista resaltó que en primaria es indispensable que los docentes y directivos generen una ruta crítica que les ayude a identificar cómo empieza a gestarse el problema de la deserción, como saber los malestares que tienen los niños, sus actitudes agresivas y sus faltas.

“Esa ruta crítica ayuda a los maestros y a los padres de familia para detectar a tiempo situaciones en donde los niños están poco a poco desinteresándose de la escuela. Intervenir oportunamente ayuda a evitar a que lleguen a posiciones donde ya no hay punto de retorno”.

En el caso de la secundaria, donde el estudiante tiene más soltura, Oropeza Sandoval destacó que es importante que la el centro educativo se coordine con los padres de familia y empiece a dar un seguimiento del desarrollo que experimentan y desarrollen reportes.

“Los maestros deben reportar cuando, por ejemplo, ya tiene cinco faltas, no entregó trabajos a lo largo del bimestre. Tienen que reportar a equipos de trabajo esa situación de los alumnos para que evalúen que formas de intervención tienen que darse, desde platicar con los padres de familia para saber qué está pasando, hasta hacerlo con el niño, para ver cómo se recupera”.

Por último, en educación media superior, en la que algunos alumnos sienten la presión de que sus padres no pueden apoyarlos, comentó que las autoridades universitarias tienen que valorar el otorgamiento de becas incluso a los jóvenes que, en condiciones difíciles, consiguen promedios regulares.

LAS CIFRAS

Alumnos que desertaron en Jalisco