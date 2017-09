Impulsan sueldo homologado de 17 mil pesos para policías

La Agencia Metropolitana de Seguridad pretende una modificación presupuestal que aplique en enero de 2018

GUADALAJARA, JALISCO (05/SEP/2017).- Cada día, seis mil 939 policías salen a la calle para realizar labores de patrullaje en una metrópoli habitada por más de 4.8 millones de personas. En seis de los municipios hay un agente por cada 693.7 habitantes. De ese tamaño es el reto para los Ayuntamientos.

Sin embargo, no todos los oficiales tienen las mismas prestaciones sociales e ingresos. Los policías de Juanacatlán, por ejemplo, reciben un sueldo mensual de seis mil pesos, en tanto que los de Zapopan obtienen alrededor de 17 mil. La diferencia entre ambas corporaciones, pertenecientes a una misma ciudad, es de casi el triple.

Ante esa realidad, y en vista de que los indicadores delictivos continúan rompiendo récords (2017 es el año con más homicidios dolosos en el periodo enero-julio de los últimos 20 años, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), la Agencia Metropolitana de Seguridad buscará la homologación salarial en 2018.

Marco Valerio Pérez Gollaz, titular de la Agencia, expone que ya se ha platicado con todos los alcaldes por separado, incluso se hizo lo propio con el gobernador del Estado. Todos, afirma el funcionario, van por la misma ruta. La meta de esta homologación salarial es mejorar la calidad de vida de los oficiales y garantizar así su interés por el trabajo que desempeñan.

“Trabajamos en eso para que, en estos meses, se presenten las iniciativas de presupuesto tanto municipales como a nivel estatal, y en el 2018 vayamos encaminados a fortalecer las instituciones”. Sin embargo, aclara que no sólo habrá un énfasis en la estrategia operativa (patrullas, chalecos, armas y tecnología), sino en la prevención y una nueva educación.

“Si la agenda de seguridad es prioritaria en el país, también en esa ruta debe verse la redirección del presupuesto. Y no solo a la reacción, sino con el ánimo de prevención, de recuperación de espacio (…) Un correcto destino a los programas sociales”.

Así, la proyección es que para el 1 de enero de 2018, cada oficial del área metropolitana, desde Ixtlahuacán de los Membrillos (el municipio con peores sueldos) hasta Guadalajara (el segundo mejor), tenga un ingreso fijo de 17 mil pesos como sueldo base.

Y a ello se sumarán los incentivos que ofrezca cada corporación, ya sea por servicios destacados o buenos resultados en su patrullaje diario.

El primer paso será mejorar los sueldos de los oficiales, y en segundo lugar se buscará crear más plazas, pues hay una “imperiosa necesidad” de que eso ocurra. Esto, porque las plazas de policías que actualmente están ocupadas son la mitad de las que necesita una ciudad como Guadalajara.

GUÍA

La reforma

• Desde el 18 de junio de 2008 se aprobó la reforma constitucional en materia penal que habilitaba el nuevo sistema penal acusatorio. La transición al nuevo modelo permitió un plazo de ocho años, que terminó en 2016.

• El 31 de mayo de ese año, el Distrito 1 (Área Metropolitana de Guadalajara) finalmente mudó al nuevo modelo, aunque la primera implementación en Jalisco ocurrió en octubre de 2014, en Zapotlán el Grande.

CLAVES

Las nuevas obligaciones

A partir de la implementación del nuevo modelo de justicia, los policías preventivos asumieron nuevas responsabilidades.

• Son los primeros respondientes y son el origen de la cadena de custodia.

• Están facultados para procesar el lugar de los hechos.

• En casos específicos, asumen funciones anteriormente realizadas por peritos.

• Deben cuidar la cadena de custodia, indispensable para todo el proceso penal acusatorio.

• La puesta a disposición ante el Ministerio Público debe ser inmediata; de lo contrario es una retención ilegal.

• Los registros de la Policía deben tener argumentos de legales y de criminalística. Los policías deben saber exponerlos.

• Mayor capacitación, habilidades y destrezas para los nuevos elementos.

Las nuevas responsabilidades “golpean” desempeño de agentes

Si se ha agravado la mala percepción en el desempeño de los cuerpos policiales de la Entidad se debe a las nuevas responsabilidades que los oficiales han adquirido tras la puesta en marcha del nuevo modelo de justicia penal acusatorio, que ahora los convierte en “mini ministerios públicos”.

Marco Valerio, titular de la Agencia Metropolitana de Seguridad, reconoce que “hace falta mucha capacitación”, pues la reacción en este sentido fue tardía.

“La responsabilidad del policía a partir de la reforma constitucional de 2008 creció. Debió haberse capacitado desde que teníamos certeza que se iba a implementar en todo el país, porque al ampliar las facultades del policía en la cadena de custodia, como primer respondiente, obtiene mayores responsabilidades que no tenían y que eran facultades del Ministerio Público”.

De esta forma, la capacitación que se ha impartido no fue metódica, sino “acelerada”. La primera consecuencia es la percepción ciudadana de que los policías ayudan a los delincuentes por encima de la víctima. “Y tiene que ir cambiando poco a poco el perfil. No sólo en los temas físicos sino jurídicos. A nivel gobierno no se le dio la atención formal”.

Independientemente de la realidad actual, donde el combate al crimen organizado es una prioridad, Marco Valerio considera que el perfil policial debe especializarse en ambos temas para darle un sentido óptimo al nuevo modelo, pues si desde el primer momento existen deficiencias y anomalías derivadas de una capacitación “exprés”, la lógica del nuevo modelo pierde su razón de ser.

“Que se entienda que es una cadena de responsabilidades, pero pareciera que es una circunstancia de conflicto. Tenemos que explicar a los policías que también tienen una responsabilidad inclusive penal cuando no se generan los procedimientos correctos. No deben tener un miedo infundado, sino decirles que si hacen bien las cosas facilitan el proceso de seguridad”.

La Agencia Metropolitana de Seguridad considera “inadmisible” que haya más obligaciones en los policías de la ciudad, mientras algunos continúan recibiendo sueldos de seis mil pesos y subsiste este rezago en la capacitación. Las fallas que hay a consecuencia de esto se traducen en un déficit en las corporaciones: plazas habilitadas que no están siendo ocupadas.

“¿Y se ha hecho algo por reducirlo?”, se le pregunta. “Cada municipio tiene una circunstancia distinta”.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2017 del Inegi revela que Jalisco se encuentra en la séptima posición del ranking nacional por los ingresos que reciben los policías: 42.5 pesos en promedio por hora laborada. Una cifra que si bien se encuentra por encima de la media nacional (31.3 pesos), está muy por debajo de los 66.4 pesos que perciben los policías de Baja California.

El factor común es ése: el salario. La gente que decide integrarse a un trabajo que le ofrece riesgos y un sueldo bajo no abunda. “Por eso impulsamos que el ingreso sea un reconocimiento, pero también tiene que haber un reconocimiento social. Tiene que haber un reconocimiento de sus derechos en materia de seguridad social y de salud, de vivienda”.

Con esos bonos, la Agencia apuesta por mejorar el desempeño y, a su vez, mejorar la percepción en la familia. “Que sea avalado positivamente como policía, circunstancias que hoy, en diferentes municipios, no se reúnen (…) El policía, tristemente, hoy no goza de la mejor percepción frente a la sociedad”.

SONDEO

Señalan desconfianza

Pese a los esfuerzos por profesionalizar los cuerpos policiales en la ciudad, y a los millonarios montos destinados al rubro de capacitación, el desempeño de los policías del Área Metropolitana de Guadalajara y de la Fiscalía del Estado continúa bajo una mala percepción entre la opinión pública a la que protegen.

Una encuesta realizada por esta casa editorial, en la cual participaron 147 lectores, permite ver una amplia opinión negativa respecto a las labores que realizan los uniformados. Jorge Cardoze, por ejemplo, expuso que “no están capacitados” ni “tienen autoridad”. Reflexiona que sufren serias carencias en condición física, desconocimiento de la ley y quedan a deber en técnicas de sometimiento y defensa.

Meño González, por su parte, afirma que “no saben conducir, desconocen el uso adecuado de torretas y sirenas y las activan para su beneficio: pasarse el alto (…) Les compraron patrullas para ‘padrotear’, y eso hacen mientras van checando su Facebook en su celular”.

Miguel Anguiano, otro participante en la encuesta, recordó el caso de los dos oficiales de Policía que fueron asesinados en junio pasado, al ingresar a un laboratorio en el que ocurría un asalto y no llevaban su arma en la mano.

Pero aunque la negativa es amplia, también hay opiniones a favor. Óscar Andrade es una de estas últimas, pues asegura haber visto a un oficial comprando un libro y eso lo llenó de orgullo. “Sólo criticamos y no reconocemos estas cosas”.

Sin embargo, Denyel Sánchez cree que la preparación es el factor clave. Él considera que al fallar en esta arista, terminan por “defender más al asaltante que al asaltado”. Y expone que, en su caso, fue víctima de un asalto en el Parque Morelos, y además resultó golpeado. El policía con el que denunció el hecho le contestó “que no era ni su área”.

Sin embargo, Paus Gutiérrez se coloca en un punto neutral y destaca que hay tanto buenos como malos policías. “Mi experiencia con ellos como activista ha sido muy buena. Siempre nos han cuidado durante las manifestaciones y, a veces, se nos han unido al contingente”. Sin embargo, también considera que les falta más preparación en temas de derecho, un mejor entrenamiento físico y mejores condiciones laborales para evitar corrupción.

“Hace como dos años unos ladrones intentaron meterse a la casa de mis vecinos, quienes se encontraban de vacaciones. La Policía acudió de inmediato, pero me sorprendió (y me aterró) que ninguno (de los oficiales) traía chaleco antibalas. Cuando les preguntamos por qué, nos dijeron que hacía un mes que se los habían recogido para cambiárselos y aún no traían los nuevos”.

EL DATO

2.8

Según la Agencia Metropolitana de Seguridad, la ciudad de Guadalajara cuenta con 1.7 policías por cada mil habitantes. El mínimo sugerido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es de 2.8.

7 mil

La ciudad tiene la mitad de los agentes que necesita, por lo que el déficit que se arrastra es de siete mil.

Escalafón

Las cifras ubican a Jalisco en la posición 21 del ranking nacional por los ingresos de policías, según la Encuesta Nacional de Ocupació n y Empleo (ENOE) 2017 del Inegi.

LA VOZ DEL EXPERTO

Sigue pendiente consolidar el servicio de carrera

Guillermo Zepeda Lecuona (académico del Colegio de Jalisco)

Para tener corporaciones sólidas y con oficiales bien preparados es indispensable consolidar el servicio policial de carrera. De esta manera, serán los agentes que sumen credenciales y tengan buenos servicios los que crezcan en las instituciones. Eso eventualmente se traducirá en perfiles especializados para estar al frente.

De acuerdo con el experto, esa es una de las razones por las que la percepción de los ciudadanos respecto al desempeño de los oficiales es negativa. Eso, pese a las fuertes inversiones en herramientas e incrementos salariales que se han aprobado en los últimos años.

Sin embargo, advierte que la rotación en los puestos ha bajado “considerablemente”. Y eso sugiere que, aún con el déficit reconocido por la Agencia Metropolitana de Seguridad, las comisarías se han convertido en espacios donde el empleo es estable.

“La edad promedio de los policías en Jalisco es de 37 a 38 años… eso quiere decir que ha bajado la rotación. Hace años las encuestas revelaban una edad promedio de 28 a 30 años. Los oficiales permanecen en las policías por un promedio de nueve a 10 años”.

Una de las trabas más significativas que hay en la actualidad para repuntar la labor policial, dice el académico, son las políticas públicas “discontinuas” o “intermitentes” que ocurren cada cambio de periodo gubernamental. Y un factor más está en las reglas de operación de las pruebas de control y confianza, que impiden regresar a la labor de campo a oficiales que las reprueben.

“Un elemento clave para que haya un servicio policial de carrera es la estabilidad laboral, y con el tema de los exámenes de control y confianza, el que puedan ser removidos sin reinstalación le quita mucha certeza y estabilidad laboral a los policías”.

Concluye que las corporaciones con las mejores prestaciones en la metrópoli son Guadalajara y Zapopan, instituciones que suman gran ventaja respecto a los municipios periféricos, como El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina del salario de los policías en la metrópoli?

Participa en Twitter en el debate del día @informador