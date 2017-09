Autoridades responden a exigencias de la UdeG

El fiscal Eduardo Almaguer afirma que ya trabajan para garantizar la seguridad en torno a los planteles y para la sociedad en general

GUADALAJARA, JALISCO (04/SEP/2017).- Luego de la manifestación pacífica realizada esta mañana por la comunidad de la Universidad de Guadalajara (UdeG) con la finalidad de pedir mayor seguridad en torno a sus planteles y para la sociedad en general, el Fiscal del Estado de Jalisco, Eduardo Almaguer, dijo que ya trabajan en una serie de acciones aunadas a las peticiones que realizó esta mañana la universidad.



De acuerdo a lo referido con el fiscal, estas acciones estarían siendo compartidas con las comisarías municipales para garantizar la seguridad en torno a los planteles y a todos los ciudadanos de la zona metropolitana de Guadalajara, sin embargo no especificó de qué tratarán.



"Me parece que el trabajo que estamos haciendo, sumado con estas propuestas que hace hoy la universidad, tienen que llevarnos a garantizar la seguridad de todos los ciudadanos en la zona metropolitana, particularmente a la comunidad estudiantil que ha estado vulnerada por estos delincuentes, sobre todo con los jóvenes", dijo el fiscal.



Agregó también, que priorizarán en la colocación de las 200 cámaras de video vigilancia del sistema "C5", prometidas desde mayo pasado para la comunidad de la universidad y que estarían funcionando de forma plena para diciembre de este año, sin precisar la fecha concreta de su instalación.



"Estamos en tiempo, habrá que recordar que es la instalación y la conexión al data center o al centro de comando. Ahorita estamos en una etapa de pruebas de las poco más de mil cámaras que se han colocado y la instrucción que ha dado el Gobernador es que agilicemos estas que deben de ir colocadas alrededor de los centros universitarios o de los planteles", dijo el fiscal.



El gobernador responde



Las peticiones que hizo la universidad, a voz de su rector general, Tonatiuh Bravo Padilla, fueron las de establecer un convenio en coordinación con los tres niveles de gobierno que garanticen la seguridad de la sociedad, apoyo a las policías para acabar con el narcomenudeo y la profesionalización de los policías, es decir, que se les brinde todos los elementos necesarios para que cumplan de forma eficiente su labor.



Al respecto, el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, dijo que ya se analizan dichas propuestas, mismas que hará llegar a la Agencia Metropolitana de Seguridad para diseñar una estrategia que inhiba de forma eficaz la criminalidad en los centros escolares.



"Desde la semana pasada giré instrucciones al Fiscal General del Estado para que, en coordinación con las policías municipales, podamos vigilar los polígonos de inseguridad que la Universidad ha detectado", dijo el Gobernador.



Agregó que será necesario buscar soluciones conjuntas en las que participen el Estado, los municipios y las autoridades universitarias como apoyo, para diseñar una estrategia que permita que los estudiantes puedan asistir a la escuela sin el temor ser asaltados o violentados



Alfaro ratifica la labor del municipio



Por su parte, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, señaló que la coordinación existe tanto en los municipios del área metropolitana, como con el Gobierno del Estado y el Federal y que el municipio está muy avanzado en la consolidación de la Agencia Metropolitana de Seguridad para unificar estrategias; además agregó que en conjunto con la Sedena y el Ejército Mexicano han llevado a cabo diversos operativos para acabar con el uso de narcóticos.



El alcalde dijo también que en el ayuntamiento han invertido "como nunca" para tener una policía con más elementos, mejor equipados, preparados y remunerados, sin embargo, una de las dificultades que enfrentan es el sistema de procuración e impartición de justicia, en el cual ya se capacitan para evitar que los delincuentes que detienen no sean liberados por la fiscalía.

