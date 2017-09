Concluyen comparecencias de aspirantes a magistrados

A la segunda ronda de entrevistas en el Congreso acudieron 23 de los 27 candidatos convocados

GUADALAJARA, JALISCO (04/SEP/2017).- En el Congreso del Estado concluyeron las comparecencias de aspirantes, dentro del proceso para nombrar a dos nuevos integrantes del Supremo Tribunal de Justicia (STJ). A la segunda ronda de entrevistas acudieron 23 de los 27 candidatos convocados. El diputado Saúl Galindo, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que los cuatro aspirantes que faltaron no están descartados pues las entrevistas no son parte de los requisitos de ley que tienen que cumplir, pero dijo que si es factor que considerar el hecho que no hayan acudido.



"No es vinculatorio, el hecho que alguien no venga a la comparecencia no es vinculatorio para que nosotros podamos decir no es elegible", comentó el diputado.



Quienes no comparecieron fueron: Carlos Alberto Fregoso Reyes, Gonzalo Julián Rosa Hernández, María Erendira Mercado Alcantar y Luis Enrique Razo Jiménez.



Tras las maratónicas jornadas de comparecencias, el legislador perredista aseguró hay buenos perfiles para ocupar dichos cargos, ya que además de la experiencia que tienen la mayoría en la aplicación de la justicia, cuentan con capacidad profesional y académica que deberá valorarse.



Aunque la convocatoria marca el 12 de septiembre como fecha límite para la elección, el diputado Galindo Plazola adelantó que la designación se votaría el próximo jueves.



El presidente de la Asociación de Jueces del Estado Guillermo Siordia Romero, que participa en el proceso, dijo confiar en la decisión que tomen los diputados. El juez aseguró que deben darse condiciones parejas para todos los postulados y descartó que pudiera existir favoritismo hacia el ex secretario general del Congreso Jesús Reynoso Loza, que también participa.



"El hecho de la responsabilidad que tiene el Congreso pues es sumamente importante el mensaje que dé a la sociedad. No creo que haya favoritismos a los hijos de magistrados. Yo en lo personal en línea directa no tengo a nadie" señaló el juez.

Los magistrados que dejarán el cargo son Juan José Rodríguez López y Celso Rodríguez González que están por concluir los siete años de ejercicio inicial y diez más de su ratificación.



