Rehabilitan unidad deportiva en Santa Margarita

ZAPOPAN, JALISCO (04/SEP/2017).- El Ayuntamiento de Zapopan presentó la rehabilitación de la unidad deportiva Santa Margarita (calle Santa Matilde s/n), la octava de diez remodeladas en la presente administración. "Estamos entregando la mejor unidad deportiva de la Zona Metropolitana de Guadalajara, de verdad se la juego a cualquier alcalde", señaló el presidente municipal Pablo Lemus Navarro.



Lemus Navarro detalló que el espacio cuenta con pista para correr, fuente interactiva para niños, juegos infantiles, área de tribunas para 300 personas y canchas de futbol americano, futbol soccer, voleibol y basquetbol, entre otros mobiliarios. "La inversión por estas diez unidades es de alrededor de cien millones de pesos y el promedio de inversión por cada una de las unidades es de diez millones".



El alcalde mencionó que de las 89 unidades deportivas que existen en el municipio han remodelado ocho: El Polvorín, Miramar, Villas de Guadalupe, Miguel de la Madrid, Paseos del Sol, Santa María del Pueblito, San Juan de Ocotán y Santa Margarita. Faltan por entregar Paseos del Briseño y Tabachines. "Escogimos diez para el presente ejercicio 2017 porque estaban ubicadas en los puntos donde teníamos mayor problemática de incidencia delictiva".



Este medio publicó en mayo de 2017 que el Consejo Municipal del Deporte en Zapopan hizo un diagnóstico al inicio de la administración que arrojó que en 63 de estos espacios se vendían y consumían sustancias psicoactivas. "Todas las unidades deportivas tienen una persona responsable y dos personas para mantenimiento que se encargan de supervisar que no hayan actos vandálicos al interior del mismo, que no entren jóvenes a drogarse", señaló el presidente municipal.



Pablo Lemus dijo que la estrategia es brindar espacios para el deporte como parte de una política a largo plazo contra la delincuencia, como ha pasado en el Centro Cultural Constitución. "Los delitos se han logrado reducir en un 40 por ciento en un año que tiene funcionando el centro cultural, evidentemente no solamente es la actividad al interior sino la derrama económica de alrededor. Además del centro recuperamos banquetas, calles de acceso, luminarias, fueron una serie de intervenciones con un resultado positivo".



Asegura que en Zapopan baja delincuencia en planteles



Tras el asesinato del estudiante "Panchito", Jesús Medina Varela, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), informó a este medio el pasado 1 de septiembre que este ha sido el año más violento contra estudiantes de la Universidad de Guadalajara, con un total de 260 casos registrados en las inmediaciones de los planteles en lo que va de 2017, sin contar a los jóvenes que no denuncian.



Al respecto, Pablo Lemus aseguró que se trabaja en reducir la inseguridad en los

alrededores de las instituciones de la Universidad de Guadalajara, como la Preparatoria 7, Preparatoria 10, el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) y el nuevo Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH). "En Zapopan tenemos una disminución en robo entre 8 y diez por ciento. En la calle de La Grana, el acceso trasero al Cucea, allí había muchos asaltos y pusimos luminarias, concreto hidráulico, un "food truck park" y los asaltos se acabaron".



Sin embargo adelantó que este martes 5 de septiembre tendrá una reunión con autoridades educativas y de seguridad para ver cómo se puede mejorar la seguridad.



Este medio publicó el 22 de agosto de 2017 que en 2015 la Coordinación de Seguridad Universitaria contabilizó 200 delitos en las inmediaciones de 21 espacios educativos; la cifra aumentó a 293 hechos delictivos al cierre de 2016.



EL DATO

Unidades entregadas

Paseos del Sol (septiembre 2016)

El Polvorín (abril 2017)

Miramar (agosto 2017)

Villas de Guadalupe (agosto 2017)

Miguel de la Madrid (agosto de 2017)

Santa María del Pueblito (agosto de 2017)

San Juan de Ocotán (agosto de 2017)

Santa Margarita (septiembre 2017)



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ