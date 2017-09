Buscan reclutar más mujeres en la Policía Vial

Las interesadas deberán presentar documentación la próxima semana

GUADALAJARA, JALISCO (04/SEP/2017).- La Secretaría de Movilidad lanzó una nueva convocatoria con la finalidad de reclutar mujeres que deseen incorporarse a la Policía Vial en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Para este proceso de pre selección de personal femenino, las interesadas deberán presentarse del próximo lunes 11 al viernes 15 de septiembre de 09:00 a 13:00 horas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad.

Entre los requisitos que deben reunir están los siguientes: ser mexicana por nacimiento y no tener otra nacionalidad, escolaridad mínima de bachillerato, edad mínima de 19 y máxima de 35 años, una estatura mínima de 1.60 metros sin calzado, peso acorde a su estatura, agudeza visual integral sin lentes, no tener tatuajes ni perforaciones corporales visibles, no hacer uso de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, no contar con antecedentes penales ni estar sujeta a proceso penal y tener experiencia en conducción de vehículos de motor tipo pick up.

Entre la documentación que se les requerirá, además del formato impreso y debidamente llenado que podrá descargar en la página web de la Semov, está la curp impresa, constancia de su Registro Federal de Contribuyentes y del IMSS, una fotografía a color tamaño infantil, acta de nacimiento, comprobante de estudios, comprobante de domicilio a su nombre o que coincida con alguno de sus apellidos, licencia de manejo vigente, identificación oficial y constancia de no antecedentes penales.

La convocatoria se puede consultar en el sitio http://semov.jalisco.gob.mx, o para mayores informes llamar al teléfono 38192400, extensiones 17059 y 17060.

De los mil 800 elementos activos de la Policía Vial, actualmente 600 son mujeres y uno de los objetivos es que este año cierre con al menos mil de personal femenino.