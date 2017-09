Aplican 77 fotoinfracciones al mes a burócratas municipales

De 2016 y el primer semestre de 2017 se reportan mil 387 folios a ayuntamientos metropolitanos

GUADALAJARA, JALISCO (04/SEP/2017).- Por rebasar los límites de velocidad en vehículos oficiales, funcionarios de Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá recibieron en promedio 77 fotoinfracciones al mes.

De los mil 387 folios levantados durante 2016 y el primer semestre de 2017 a administraciones municipales, Zapopan y Guadalajara fueron las que tuvieron más.

De acuerdo con Jorge Luis Magaña Morfín, jefe de Vehículos del Gobierno tapatío, la indicación del alcalde es no tener adeudos por faltas a las normas de movilidad, por lo cual al día siguiente de que se les notifica una fotomulta, se envía un oficio al área a la que corresponde la unidad y al funcionario que la tiene asignada para que pague pronto.

Una vez que el funcionario cubre la cantidad requerida, debe notificarlo al área de Administración con el propósito de reanudarle la entrega de combustible, en caso contrario se les deshabilita la recepción de este insumo hasta que pague.

Si el burócrata se retrasa en la liquidación de la sanción, se envía el caso a la Contraloría municipal para que inicie un procedimiento en su contra. En algunos casos han hecho acuerdos con los trabajadores para descontarles la multa del pago de su nómina.

“Llevábamos 556 multas registradas, lo que arrojaba un adeudo de 420 mil pesos más o menos, pero actualmente sólo debemos 171 mil 908: llevamos pagadas 60% de las fotoinfracciones”, detalló Magaña Morfín.

También mencionó que cuando se emiten fotomultas a vehículos de la Comisaría, acuden a la Secretaría de Movilidad (Semov) a presentar queja, la cual procede siempre y cuando comprueban que estaban atendiendo una emergencia.

“Estamos trabajando para que los vehículos operativos no sean multados, pero los vehículos de Comisaría han sido multados porque el mecanismo o la cámara no detecta si es un vehículo operativo o no, emite un flashazo donde va el vehículo a exceso de velocidad, no detecta si lleva farola si lleva sonido encendido”, explicó.

Según el funcionario tapatío de las fotomultas aplicadas en actual administración municipal, 132 corresponden a vehículos de la Comisaría.

Fotomultas aplicadas a vehículos municipales (2016-2017)

Zapopan 676 Guadalajara 554 Tlajomulco 64 Tlaquepaque 47 Tonalá 46 Total 1,387

FUENTE: Municipios de Zapopan, Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y Tonalá.

TELÓN DE FONDO

En transición, programa de fotomultas

El proceso de transición del sistema de fotoinfracción que opera Autotraffic, empresa con la que se terminará el contrato anticipadamente, comenzó a principios de agosto y se prevé que en la primera semana de diciembre funcione el nuevo esquema que estará a cargo del Gobierno del Estado.

El pasado 3 de agosto, este medio de comunicación publicó que el secretario general de Gobierno, Roberto López, detalló que las cinco mesas de trabajo para la transición serán: liquidación anticipada del contrato con Autotraffic, a cargo de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf); integración del fideicomiso para la recaudación, en el que participará la Contraloría, Sepaf y la sociedad civil; reformas y estructuración jurídica, de la que se encargarán la Secretaría General de Gobierno y la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Movilidad (Semov).

También se laborará en la validación técnica, con el Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco (IMTJ) como responsable. El quinto tema será el de logística de operación en campo, a cargo de Semov y la Policía Vial.

López Lara recordó que los ingresos captados por fotoinfracción se integrarán en un fideicomiso u otra figura que autorice el Congreso.

RECIBIERON 268 FOTOMULTAS

Trabajadores de la SEJ, los más correlones

Los trabajadores de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) que tienen asignados autos oficiales son los más correlones: desde 2011 recibieron 268 fotomultas.

Otras cuyos funcionarios no respetaron los límites de velocidad son las secretarías General de Gobierno (217); Planeación Administración y Finanzas (167); Infraestructura y Obra Pública (142), y Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (99).

Sin incluir a la Fiscalía y a la Secretaría de Movilidad (Semov), desde 2011 hasta el primer semestre de este año se registraron mil 383 fotoinfracciones en contra de vehículos con placas oficiales de dependencias estatales.

Lizeth Rendón Dueñas, directora de Ingresos Estatales y Automatizados de Sepaf, afirmó que entre agosto y septiembre se le entrega a cada área del Gobierno de Jalisco la lista de vehículos multados, para que exhorten a los funcionarios que los tienen asignados a realizar el pago.

En los últimos tres años, para presionar a los infractores a que cubran los adeudos, no se les entregan las tarjetas de circulación cuando deben cantidades superiores a 500 pesos: “Es la manera que hemos tratado de incentivarlos a que acudan con nosotros, en el momento en que pagan sus adeudos de infracciones les entregamos su tarjeta”.

Las personas que tienen asignados los coches son quienes deben liquidar las deudas por faltas de tránsito, subrayó la entrevistada. En el caso de dependencias estatales se emiten oficios con relación a los adeudos por faltas de movilidad, no se envían requerimientos.

Con relación a la prescripción de las multas, Rendón Dueñas explicó que no se aplica de manera automática cuando se cumplen cinco años de la emisión de las multa de movilidad. El infractor tiene que acudir a solicitarlo a la Sepaf, de lo contrario la multa se mantiene vigente en el sistema.

SERÁN MÁS ESTRICTOS

Con 268 fotomultas que se emitieron a vehículos de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), de 2011 a mediados de este año, es la dependencia estatal con más folios de este tipo por exceder la velocidad, esto representa una alerta para tratar de ser más estrictos y llamar la atención a las personas que usan las unidades, manifestó Luis Partida Hernández, director de Recursos Materiales de esa instancia.

Las fotomultas aplicadas a funcionarios de la SEJ este año quedarán saldadas en los próximos meses, por parte de los servidores públicos que cometieron la falta vial al conducir vehículos oficiales. Las de anualidades previas, dijo, prácticamente están cubiertas.

“Cada año nos ponemos al corriente, porque si no estamos al corriente no nos dan la tarjeta de circulación” del vehículo que tiene adeudos por faltas viales, manifestó Partida Hernández.

La SEJ no destina un recurso para el pago de multas viales, subrayó, “afortunadamente sí tenemos respuesta del personal administrativo (para cubrir las infracciones de tránsito) que es quien usa los vehículos”.

Dijo que a los funcionarios se les exhorta a evitar cometer faltas viales y tienen claro que esas infracciones las cubrirán de su bolsa, ya que los vehículos utilitarios de la dependencia son su responsabilidad cuando están a su resguardo.

La SEJ cuenta con un parque vehicular de 203 unidades.