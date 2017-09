Amplían bienevales para adultos mayores

Datos de 2014 revelan que 48.6 % de los ancianos del estado viven por debajo de la línea de bienestar

GUADALAJARA, JALISCO (04/SEP/2017).- A partir de este mes, se incorporarán ocho mil adultos mayores al Programa Bienevales, lo que permitirá que el padrón pase de 39 mil 269 a cerca de 50 mil beneficiarios, que reciben apoyos en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Zapotlán el Grande y Puerto Vallarta.



“Quiere decir que son 50 mil distintos en el periodo”, informó el director de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), Moisés Maldonado Alonso.

Esto se logrará con un presupuesto de 120.4 millones de pesos, a través del cual se entrega apoyos de transporte gratuito también a personas con discapacidad; estos últimos, representan un padrón de cuatro mil 24 beneficiarios.

El programa inició en el segundo semestre de 2014 con un bolsa de 63 millones de pesos, con los cuales se proyectaba apoyar a 50 mil personas.

Debido a que en 2015 el presupuesto se redujo en 10% (se asignaron 57.3 millones de pesos), el número de personas apoyadas bajó a 41 mil 426; sin embargo, el año pasado comenzó a incrementar con un presupuesto de 118 millones, para alcanzar un padrón de 43 mil 752.

Aunque actualmente se encuentra por debajo de esa cifra, la Sedis tiene proyectado beneficiar a más de 50 mil personas con este programa (entre adultos mayores y personas con discapacidad), y mantener este padrón durante 2018.

La población objetivo del programa para 2017, entre los dos sectores, es de 85 mil personas; es decir, que para el cierre de año, la cobertura de ese universo potencial, será cercano al 60 por ciento.

De acuerdo con datos de la dependencia (reportados en las reglas de operación del programa), durante 2012, el 48% de los adultos mayores de Jalisco se encontraban por debajo de la línea de bienestar, para 2014 presentó un ligero aumento al alcanzar 48.6%, que se traduce en 334 mil 393 adultos mayores sin posibilidad de comprar la canasta alimentaria, rubro en el que se contemplan los gastos de transporte público.

En Jalisco, 13.3% de los adultos mayores vive actualmente con tres o más carencias sociales, y el 71.1% vive con al menos una carencia.

Según la encuesta intercensal 2015 del Inegi, en el Estado hay más de 555 mil adultos mayores, los cuales representan el 7% de la población total (7.8 millones de jaliscienses). Las estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) son que para 2030 este sector representará el 10% de la población total de Jalisco.

Programa Bienevales para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad

Año Presupuesto Beneficiarios 2014 63 millones de pesos 45, 912 2015 57.3 millones de pesos 41, 426 2016 118 millones de pesos 43, 752 2017 120.4 millones de pesos 43, 259

Se duplicará número de unidades

Para finales de año, serán más de 220 las unidades de transporte que operarán en el interior del Estado para hacer frente a la demanda que actualmente es cubierta con 109, informó el director de Programas Sociales, Moisés Maldonado.

Comentó que una clave de la demanda de este programa, es que a través del Fondo de Contingencia, el cual se creó para hacer frente a la alza de los combustibles, se adquirieron 87 vehículos Tipo Van, nueve vehículos de 12 pasajeros, y seis autobuses más.

A través del fondo de contingencia, por primera vez, los municipios se harán cargo de cubrir una tercera parte del costo total de las unidades. El Gobierno del Estado invertirá alrededor de 50 millones de pesos.

En este mes, el Gobierno entregará 10 unidades más para tener una cobertura en todos los municipios del interior del Estado, debido a que únicamente está pendiente la Región Altos Norte.

Además de aumentar el número de unidades, se analiza que el programa pueda crecer hacia el interior de los municipios, es decir, que se realicen traslados cortos hacia las comunidades de mayor demanda (como rutas alimentadoras). El crecimiento dependerá de la demanda que se tenga en los municipios.

A la fecha, la Región Valles ha solicitado vehículos para trasladar a cerca de 100 estudiantes de la zona metropolitana al Centro Universitario, “eso no estaba contemplado, es un fenómeno distinto, pero existe esa demanda”.

EN CINCO AÑOS, MÁS DE 250 MIL ESTUDIANTES HAN RECIBIDO APOYO

En lo que va de la administración, el Gobierno del Estado ha apoyado a más de 250 mil estudiantes a través del programa de Bienevales, que brinda boletos de transporte gratuito a alumnos de secundaria, nivel media superior y superior.

El apoyo individual es por mil 400 pesos al año (entregados en especie), lo que representará un ahorro para las familias de 125.2 millones de pesos durante 2017 (el presupuesto total es de 155.8 millones), debido a que la ayuda se entregará a 89 mil 493 estudiantes, que podrán realizar 35.7 millones de viajes.



De 2013 a la fecha se han entregado bienevales para 234.1 millones de viajes, un ahorro global de 819.4 millones de pesos; es decir, recursos que dejaron de destinar las familias para la movilidad de sus hijos, destacó el titular de la Sedis, Miguel Castro Reynoso.

Durante el primer semestre de este año se apoyaron a 89 mil alumnos. El secretario aseguró que el programa irá nuevamente al alza, y por ello a finales de agosto se decidió aumentar el padrón al incorporar a 15 mil nuevos beneficiarios, que son los jóvenes que se encuentran en lista de espera.

El funcionario estatal comentó que se comenzaron a enviar correos electrónicos a los estudiantes, para que puedan iniciar su trámite de inscripción al programa, que representarán un gasto de 10.5 millones de pesos para superar la cifra de 100 mil estudiantes, “vamos otra vez hacia arriba”.

“Lo que se proyecta es que este programa pueda continuar, de otra forma no estaríamos incrementando el número de beneficiarios, y garantizar el recurso económico, aún y a pesar de que las tarifas del transporte público hayan tenido algún ajuste, como lo que ha pasado con el ajuste de las tarifas en algunas líneas que se han ido a siete pesos”.

Beneficiarios del Programa Bienevales para Estudiantes 2017 (primer semestre)

82 mil 948 en la metrópoli.

3, mil 570 en Puerto Vallarta.

2 mil 975 en Zapotlán el Grande.

89 mil 493 beneficiarios en total.

Histórico de beneficiarios del programa

Año Estudiantes beneficiarios Bienevales entregados 2013 65,535 13.1 millones de pesos 2014 220,141 88 millones de pesos 2015 145,686 58.2 millones de pesos 2016 97,245 38.8 millones de pesos 2017 89,493 35.7 millones de pesos Total 254,876 234.1 millones de pesos

En el interior del Estado se benefician 8,500 estudiantes

Como un programa “exitoso”, es considerado el Programa de Apoyo al Transporte que se implementa en el interior del Estado, a través del cual se beneficia a 8 mil 500 estudiantes, con la operación de 109 unidades de transporte que se encargan de trasladar a los alumnos, desde sus municipios de origen, hacia los puntos donde se encuentran los centros escolares, como son las preparatorias, universidades y las sedes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECyTEJ).

“Son estudiantes que viven en rancherías, en poblaciones inaccesibles. Son estudiantes, que si no fuera por ese camión que llega por ellos, no podrían ir a estudiar (…). Aquí (en la ZMG) es un estímulo; si un chavo no tiene sus bienevales, de todas formas acude a la universidad, y a través de una u otra forma puede llegar a la institución educativa, allá tiene que recorrer 20, 30, 40 kilómetros todos los días”, subrayó Castro Reynoso.

Este programa comenzó a operar en 2014 en la Región Valles, a través de un proyecto piloto, derivado de una solicitud de los estudiantes del Centro Universitario de los Valles (CUValles), quienes previamente hicieron un análisis del gasto promedio que realizaban los jóvenes al mes para trasladar a la institución.

Debido a que la primera evaluación del programa fue favorable, se decidió que se expandiera a todo el Estado, pues se determinó que el costo promedio para moverse desde algunos municipios, era de 65 pesos por estudiante.

Desde su puesta en marcha, el programa es operado a través de los municipios. El Ejecutivo les entrega las unidades, y éstos se hacen cargo del pago de chofer, el diésel y el mantenimiento.

Histórico del presupuesto de los programas de transporte gratuito (Bienevales y Apoyo al Transporte para Estudiantes)

Año Presupuesto 2013 207 millones de pesos 2014 260.1 millones de pesos 2015 270.5 millones de pesos 2016 216.9 millones de pesos 2017 208.9 millones de pesos

Pendiente, la universalidad del programa

Auque se le apostó a que el programa de transporte gratuito beneficiara a todos los estudiantes del Estado (desde secundaria hasta la universidad), primero de la zona metropolitana, y de manera paulatina en los municipios del interior, esto finalmente seguirá pendiente.

El cambio obedece a varios factores. Primero, que no todos los alumnos requieren el apoyo, principalmente los de secundaria, quienes en su mayoría viven cerca de las instituciones educativas. Y segundo, que muchos de ellos deciden no hacer uso de estos apoyos.

“Del universo potencial que hay de alumnos, muchos alumnos deciden no hacer uso de este beneficio, porque los lleva el papá, porque la escuela les queda caminando; entonces, ese universo potencial se reduce mucho”, informó el director de Bienestar Social, Román Padilla Mora.

Comentó que de un universo de alrededor de 400 mil alumnos, 150 mil son los que deciden hacer uso del programa, “ahorita está el programa en 89 mil. El secretario anunció 15 mil más, para andar cerrando alrededor de 105 mil estudiantes”.

A pesar de que no se tiene el presupuesto suficiente, el titular del programa comentó que se hará el esfuerzo para tratar de cubrir en la actual administración, los más de 40 mil estudiantes que faltan por recibir el apoyo.

Para lograrlo, se podrían generar ahorros de otras partidas, o esperar que se dé un incremento en el presupuesto de 2018, “sí se solicitó un incremento, pero se está analizando ese incremento”.

La proyección es que el presupuesto pase de 155 millones a 180 millones de pesos.

El titular de Sedis reconoció que la bolsa presupuestal no es suficiente, pero existe voluntad para que el programa crezca, “el presupuesto no lo tenemos para poder garantizar ese monto económico”.

La razón para que el programa de Bienevales en la zona metropolitana no tenga un crecimiento similar a cuando inició, obedece a que las autoridades han decidido apostarle al Programa de Transporte Gratuito en el interior del Estado, “hemos mutado hacia las diferentes regiones de Jalisco, con el esquema de camiones gratuitos para estudiantes en las 12 regiones, y es una inversión impresionante (…), a diferencia de la zona metropolitana, en donde esto es un estímulo, allá es la diferencia entre estudiar y no hacerlo”.

“Los programas sociales están cumpliendo con su objetivo”

Los resultados de las evaluaciones que se han realizado a los programas sociales que implementa el Gobierno del Estado, dirigido a los estudiantes, son un reflejo de que han cumplido con su objetivo, señaló Maldonado Alonso.

Aseguró que los programas de Mochilas con los Útiles, de apoyo al transporte gratuito, becas para estudiantes indígenas, entre otros, han permitido apoyar la economía familiar, y segundo, aunque es muy difícil de comprobar, “pero en cierta medida se comporta”, es evitar que el estudiante abandone la escuela.

“La mayoría de las causas por la que los jóvenes abandonan la escuela, es porque ya no tiene ingresos; y dos, porque no son aceptados en las instituciones, o en el caso de los municipios del interior del Estado, que las escuelas les quedan a horas, (y optan por comenzar a trabajar)”.

En el interior del Estado, una manera de verificar los efectos positivos que ha tenido el programa de apoyo al transporte, agregó, es que hay municipios donde antes había cero estudiantes que iban a la preparatoria o a los centros universitarios, “después de que ya tiene la facilidad del vehículo, incrementa incluso la matrícula de esos estudiantes originarios de un municipio hacia el centro universitario”.

Para la dependencia, el crecimiento de la matrícula en algunos municipios, es un indicador de que el programa ha ayudado a que los estudiantes puedan continuar con sus estudios.

En este ciclo se consolidará el Programa de Movilidad Escolar

A pesar de que desde 2014 la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), anunció el programa piloto de transporte escolar, para reducir los niveles de contaminación en la ciudad, será a partir de este semestre cuando se consoliden, de manera obligatoria, las acciones de movilidad sustentable.

Hasta agosto pasado, se habían incorporado 10 escuelas, como son el Colegio Lasalle, Colegio 11 y Colegio Pedregal, entre otros; sin embargo, se proyecta que al término del semestre sean en total 59 instituciones privadas y doce públicas. Con éstas, se podría alcanzar una cobertura del 68% de la matrícula.

“A partir de (este mes) se harán convocatorias abiertas, para todas aquellas instituciones que tienen mil o más alumnos, para recibir la asesoría gratuita, y una vez que tengan definidas las estrategias a implementar, si requieren algún apoyo de infraestructura, o de cualquier otro tipo que sea elegido por el Comité de Movilidad de las escuelas, serán apoyados”, informó Andrés Aranda Martínez, director de Gestión de la Calidad del Aire.

El funcionario subrayó que no es un proyecto de transporte del modelo camión, sino de gestión de la movilidad, por lo que cada escuela recibirá una capacitación para que los administrativos de cada colegio conozcan cómo y en qué se mueve la comunidad estudiantil de sus planteles.

“Cuando tengamos los indicadores necesarios. Me refiero a cuántos vehículos tenemos y en qué (se trasladan), podamos definir las acciones que en conjunto con el gobierno del Estado podemos implementar para reducir el número de vehículos privados (y hasta en 50% el número de viajes)”.

La intención es que al finalizar el año, cada institución haya implementado estrategias a la medida para mejorar la movilidad. Algunas de éstas, pueden ser la construcción de una ciclovía, la compra de un camión, entre otros.

En las instituciones donde ya se implementan algunas de estas acciones (con el personal administrativo), es entregarles incentivos como acceso gratuito al gimnasio. Otras tienen proyectado asignar cajones exclusivos para aquellos alumnos o padres de familia que compartan el vehículo o hagan rondas escolares.

“El padre de familia en un principio no va a recibir instrucciones. El modelo de gestión como tal, donde recae, en una primera parte, en la administración del Colegio, lo que obliga después de una serie de consenso escolar, a definir qué incentivos van a orientar a los padres de familia a cambiar el uso modal de sus patrones de movilidad”.

Con estas estrategias, la Semadet proyecta la reducción del 15% de dióxido de carbono, hasta un 27% de monóxido de carbono, 28% de hidrocarburos, 3% de óxido de nitrógeno, entre otros.

En enero pasado, la dependencia reportó que durante la etapa piloto (el semestre pasado) que se desarrolló en dos escuelas privadas y una pública, se realizaron mil 623 viajes menos, que significaron una reducción de 7 mil 683 toneladas de dióxido de carbono (CO2).

