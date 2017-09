Se inscribe a MiBici y ahorra 25 minutos para ir al trabajo

Miguel Ángel Parra realizó el viaje número tres millones del sistema

GUADALAJARA, JALISCO (03/SEP/2017).- Cansado del tránsito vehicular, Miguel Ángel Parra decidió incorporarse al sistema de Bicicleta Pública (MiBici) para agilizar su recorrido. El viernes realizó su primer trayecto y, además de llegar temprano a su trabajo, su viaje fue el número tres millones del sistema.

“La verdad cuando me informaron fue mucha sorpresa porque no me lo esperaba, estoy muy emocionado. Me enteré de este sistema de transporte por unos compañeros que están utilizando el mismo transporte por la necesidad de llegar temprano al trabajo”, contó Miguel Ángel, quien acompañado de su familia acudió ayer a las oficinas de MiBici, en donde lo premiaron con un maletín para andar en bicicleta.

El hombre de 37 años contó que vive en Tesistán y trabaja en López Mateos y José María Vigil, por lo que toma un camión hasta Zapopan. De allí agarra otro que se va por Avenida Américas hasta el espacio en el cual labora. Sin embargo dijo que el tránsito ha empeorado en los últimos meses. “Salgo de mi casa a las 6:00 horas de la mañana y hago una hora al centro zapopano. De allí antes hacía 30 minutos a José María Vigil pero ahora tardo 45 minutos. En Américas y Patria de las 7:30 horas en adelante a veces el camión se detiene hasta 15 minutos”.

Miguel Ángel Parra hizo 22 minutos en su primer viaje, es decir de 20 a 25 minutos menos en el mismo trayecto. “Es más rápida la bicicleta que el camión. Sí me sentí inseguro porque no hay espacio para ir, pero uno se va con cuidado y precaución”.

Noé Santana, gerente de operaciones de MiBici, resaltó que fue muy curioso que el usuario del viaje número tres millones se acabara de inscribir y fuera su primer viaje. “Comenzó a utilizar el sistema por necesidad pero no por eso le pierde el gusto a la bicicleta”.

Crecimiento exponencial del sistema

Noé Santana, gerente de operaciones de MiBici, resaltó que sobrepasar la cifra de tres millones de viaje es muy importante para MiBici, ya que apenas a principios de año rebasaron los dos millones de viajes. “El crecimiento del sistema ha sido exponencial, esperemos que el próximo millón se cumpla el siguiente año. Invitamos a los usuarios a revisar nuestra página de datos abiertos”.

El equipo de MiBici también lanzó un reto en redes sociales para que las personas adivinaran cuándo se realizaría el viaje número tres millones. Santana informó que participaron 938 personas en la encuesta y el ganador fue el usuario Alejandro Arellano, quien próximamente acudirá a recoger su maletín patrocinado por EA Alforjas.