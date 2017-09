Prevén tormentas muy fuertes en Jalisco

Protección Civil exhorta a la población a extremar precauciones ante el mal tiempo

CIUDAD DE MÉXICO (02/SEP/2017).- El ciclón tropical 'Lidia', las ondas tropicales 31 y 32 y un canal de baja presión mantendrán el potencial de tormentas en 30 estados del país y lluvias en dos, reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Indicó que se prevén lluvias intensas en Baja California, Baja California Sur, Sonora, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

Tormentas muy fuertes en Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Así como tormentas fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala, y lluvias con intervalos de chubascos en Nuevo León y Coahuila.

Asimismo, se estiman vientos de 40 a 60 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 80 km/h en Baja California, de 20 a 40 km/h con rachas superiores a 55 km/h en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, así como oleaje de 3 a 4 m en Baja California, Sonora y Golfo de California, y de 2 a 3 m en Sinaloa.

Detalló que este sábado Lidia se localizará en tierra en el noroeste de Baja California Sur, las ondas tropicales número 31 y 32 estarán al suroeste de Jalisco y Colima, la Península de Yucatán y sureste del país, respectivamente, el canal de baja presión se ubicará al occidente del Golfo de México.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que ante los efectos de estos sistemas, la Coordinación Nacional de Protección Civil emite las siguientes recomendaciones:

· Extremar precauciones por lluvias extraordinarias con valores superiores de 250 mm, granizadas y tormentas eléctricas en las entidades indicadas.

· Precaución por vientos fuertes con rachas de hasta 120 km/h, poniendo especial atención a construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones en espectaculares y tendido eléctrico.

· Mantener las restricciones para la navegación en general por la presencia de oleaje elevado en las costas de las entidades indicadas en el análisis, incluyendo el Golfo de California.

· Restringir las actividades acuáticas en los estados antes señalados.

· Observar el nivel en los ríos y su cruce por carreteras.

· Las lluvias pronosticadas pueden provocar lahares en inmediaciones del volcán de Colima. Mantenerse lejos de barrancas, ríos y cañadas cercanas al volcán y respetar la zona de exclusión.

· Observar si hay agrietamientos, escarpes y/o rodamiento de piedras en laderas o cerros, pueden implicar riesgo de deslaves. Desaloje inmediatamente.

· Extremar precauciones ante posibles deslaves o derrumbes en zonas serranas.

· Extremar precauciones ante inundaciones, crecientes en ríos de respuesta rápida.

· Observar el nivel en los ríos de respuesta lenta y las presas de la región.

· Si hay lluvia intensa y/o fuerte viento, y las autoridades te solicitan acudir a un refugio temporal dirígete en compañía de tu familia.

· Extremar precauciones al transitar por carreteras, brechas y caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posibles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material de arrastre.

· Si hay riesgo de un deslave o rodamiento de piedras, desalojar inmediatamente la zona.

· No transitar por zonas inundadas, ya que puede haber sumergidos cables con energía eléctrica, no se acercarse a postes o cables de electricidad.

· No intentar cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas, por posible arrastre por el agua.

· Informarse únicamente a través de cuentas oficiales.

· Dar especial atención a personas enfermas y de la tercera edad, niños y personas en situación de calle; permanecer atento a las indicaciones de Protección Civil.

· Extremar precauciones al tránsito vehicular, antes de salir a carretera verificar el funcionamiento electromecánico y limpiaparabrisas.

· A los medios de comunicación, así como a las áreas de comunicación social de los tres órdenes de gobierno, mantener e incrementar el flujo de información oficial a la población sobre la evolución de este fenómeno y las acciones preventivas.

Apuntó que la Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene permanente comunicación con las autoridades de protección civil de las entidades federativas, para la coordinación de las posibles medidas de seguridad que se consideren pertinentes ejecutar para disminuir los efectos adversos de la población.

La Conagua y el SMN exhortan a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas mediante las páginas de internet www.gob.mx/conagua y http://smn.conagua.gob.mx, así como en las cuentas de Twitter @conagua_mx y @conagua_clima y de Facebookwww.facebook.com/conaguamx.

En su reporte por regiones, el SMN indicó que la Península de Baja California mantendrá cielo nublado, 80 por ciento de potencial de tormentas puntuales intensas en la región.

Ambiente caluroso en el norte de Baja California, rachas de viento de 80 km/h y mayores a 50 km/h en Baja California Sur. Oleaje de 3 a 4 m de altura en Baja California y Golfo de California.

El Pacífico Norte mantendrá cielo nublado, 80 por ciento de potencial de tormentas puntuales intensas en Sonora y muy fuertes en Sinaloa.

Ambiente caluroso en el norte de Sonora y viento de dirección variable con rachas superiores a 50 km/h y olas de 2 a 3 m de altura en costas de Sinaloa.

En el Pacífico Centro predominará cielo nublado, con 80 por ciento de potencial de tormentas puntuales muy fuertes en la región. Ambiente cálido y viento de componente sur de 15 a 30 km/h.

Para el Pacífico Sur se prevé cielo nublado, 80 por ciento de probabilidad de tormentas puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas y muy fuertes en Guerrero. Ambiente cálido y viento de componente sur de 20 a 35 km/h.

El Golfo de México espera cielo nublado, 80 por ciento de probabilidad de tormentas puntuales intensas en Veracruz y muy fuertes en Tamaulipas y Tabasco.

Ambiente cálido y viento de componente norte de 20 a 35 km/h con rachas superiores a 50 km/h en zonas de tormenta.

La Península de Yucatán presentará cielo nublado, 80 por ciento de probabilidad de tormentas puntuales muy fuertes en la región.

Ambiente cálido a caluroso, viento del este y noreste de 20 a 35 km/h con rachas superiores a 40 km/h.

El clima en la Mesa del Norte será de cielo nublado, 80 por ciento de probabilidad de tormentas puntuales intensas en San Luis Potosí y muy fuertes en Chihuahua y Durango, fuertes en Zacatecas y Aguascalientes, e intervalos de chubascos en Nuevo León y Coahuila.

Ambiente cálido y viento de componente este de 20 a 35 km/h en la región, con rachas superiores a 50 km/h.

El pronóstico para la Mesa Central indica cielo nublado, 80 por ciento de potencial de tormentas puntuales intensas en Puebla, muy fuertes en Morelos e Hidalgo y fuertes en Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala.

Ambiente templado a cálido y viento del noreste de 15 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 km/h durante el paso de los sistemas de tormenta.