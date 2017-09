Cuestionan a aspirantes a magistrados por parentescos

Este viernes, comparecen 26 de los 53 inscritos a cubrir las vacantes en el Supremo Tribunal de Justicia estatal

GUADALAJARA, JALISCO (01/SEP/2017).- Aspirantes al cargo de magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJ) comparecen ante diputados de la Comisión de Justicia, como parte del proceso para designar a quienes ocuparán los espacios que dejarán vacantes los actuales magistrados Celso Rodriguez González y Juan José Rodríguez López, que dejarán el cargo el próximo 12 de septiembre.

A la ronda de comparecencias de este viernes acuden 26 de los 53 inscritos. En las entrevistas, el diputado Augusto Valencia López, vocal de la comisión, cuestionó a los candidatos que tienen años trabajando en el Poder Judicial, sobre los señalamientos de corrupción al interior de la institución, qué se puede hacer para mejorar y respecto a la aplicación del nuevo de sistema de justicia penal. También hubo preguntas sobre el nombramiento de parientes de jueces y magistrados dentro de la estructura del Poder Judicial estatal.

Rosalía del Carmen Acosta Arriola, hija del magistrado Raúl Acosta Cordero, que recientemente se jubiló, argumentó que busca el cargo por el ejemplo de su padre y aseguró que tiene la capacidad y preparación para ocuparlo.

“Soy hija de un magistrado y pues como niña siempre quieres ser como el papá es tu ídolo, por esa parte yo no le veo ningún inconveniente de que uno quiera seguir los pasos de mi de su papá o de su mamá. Si nosotros acreditamos como hijos que tenemos la capacidad para ocupar algún puesto público igual que el papá, si la capacidad se nos da pasamos los exámenes, tenemos un expediente limpio no veo porqué no nos den esa oportunidad”, expuso la abogada.

También acuden a entrevista el ex presidente del Instituto Electoral José Luis Castellanos y el ex secretario general del Congreso Jesús Reynoso Loza, que hace unos días dejó el cargo en el Poder Legislativo para buscar saltar al STJ.

Un estudio realizado en 31 estados del país evidenció el nombramiento de familiares en el Poder Judicial se detectó que hay 7 mil 148 servidores públicos del judicial federal, comparten espacio laboral con sus parientes. El tercer circuito, que corresponde a Jalisco, ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados. En ese circuito hay 33 juzgadores que tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos.

