Hartos de los delitos, estudiantes de la UdeG exigen más seguridad

Alumnos denuncian que uno de los factores de la delincuencia en la zona son las obras del Tren Ligero

GUADALAJARA, JALISCO (01/SEP/2017).- Marco Gómez afirmó que la construcción de la Línea 3 del Tren Ligero aumentó la inseguridad en los alrededores del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI).

Este estudiante de la Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien participó en la marcha que ayer por la mañana llevaron a cabo unas dos mil personas pertenecientes a la comunidad universitaria del CUCEI, del Politécnico y de las preparatorias 12 y Vocacional, destacó que el cambio en el derrotero de algunas rutas del transporte público lo obliga a realizar recorridos más largos hacia la parada. En la noche el traslado resulta más peligroso.

Daniela Vázquez, quien también participó en la manifestación, dijo que en las cercanías de este inmueble es visible la falta de patrullaje. La alumna de la Licenciatura en Químico Farmacobiólogo aseguró que identifica a Avenida Revolución como uno de los puntos donde más se realizan actividades ilícitas.

Sara del Carmen García, de la Licenciatura en Ingeniería Industrial, agregó que en el último semestre escuchó sobre los robos en el entorno del espacio educativo, por lo que pidió más atención por parte de las autoridades.

“¿Para nosotros qué significa esta situación? Pues que todos los días tenemos que salir de nuestras casas y despedirnos de toda nuestra familia con el miedo de que tal vez no vayamos a volver. Puede sonar muy crudo pero es la verdad, si el Gobierno no toma cartas en el asunto pues entonces las tomaremos nosotros”, resaltó otra de las participantes entrevistadas.

Tras la protesta, la rectora del CUCEI, Ruth Padilla, señaló que el asesinato de Francisco Álvarez, alumno de la Preparatoria de Tonalá, fue la gota que derramó el vaso para hacer visible el problema de inseguridad que se vive en los alrededores del complejo universitario, pues diariamente reciben noticias de estudiantes que son asaltados en esa zona.

“Desgraciadamente no nada más roban los objetos personales, sino que nos roban la seguridad, nos roban la tranquilidad, ya no caminamos por las calles con la certeza de que vamos a llegar a casa con bien, salimos con miedo, salimos pensando en cuál rincón, en cuál esquina, debajo de cuál árbol va a salir alguien con una navaja o con una pistola para asaltarnos. ¿Cuánto más nos van a robar la libertad?”, acentuó.

PATRULLAJE Y COMUNICACIÓN CONSTANTE

Policías municipales presumen operativos

Las policías de Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Zapopan presumieron la realización de operativos permanentes en los alrededores de los planteles educativos, particularmente los de la UdeG.

La corporación tapatía informó por escrito que desde octubre de 2015 implementó el programa Ruta Segura, a través del cual brinda protección en las calles y vías por las que transitan las comunidades estudiantiles.

En el caso de Tlaquepaque, se destacaron los recorridos de vigilancia y la comunicación, vía WhatsApp, que se tiene con los encargados de las escuelas.

Mientras que Tlajomulco aseguró que hay patrullaje todos los días en horarios específicos de entrada y salida.

Por su parte, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, lamentó el asesinato de Francisco Álvarez y afirmó que desde hace un año la UdeG les donó una patrulla y su administración puso a seis policiás en turnos de 12 horas para que recorran el centro universitario ubicado en el municipio.

En Zapopan aseguraron que hay una estrecha comunicación con el encargado de seguridad de la UdeG y con cada director de plantel. Además, indicaron que se reúnen para evaluar las incidencias y estrategias.

TELÓN DE FONDO

Aumentan agresiones afuera de planteles

En 2015, la Coordinación de Seguridad Universitaria de la UdeG registró 200 reportes de delitos que tuvieron lugar afuera de 21 espacios educativos. Sin embargo, al cierre de 2016, la cifra aumentó a 293.

El pasado 22 de agosto, este medio de comunicación publicó que las principales incidencias son el robo con violencia, autopartes y el consumo de sustancias ilícitas.

Álvaro Espinosa, jefe de la Unidad de Análisis de la Coordinación de Seguridad, señaló que los delincuentes han escalado los niveles de violencia para robar celulares, dinero y hasta las mochilas de los estudiantes.

Según el funcionario, este repunte se debe "a la situación social y económica del país”.

El año pasado, el área conocida como el Tecnológico, donde tienen sede la Escuela Politécnica, la Preparatoria 12, la Escuela Vocacional y el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), es la que registró el mayor índice delincuencial en sus alrededores, con un total de 63 reportes.

En segundo lugar apareció la Preparatoria 4, con 40 denuncias de estudiantes, principalmente por robos y acoso.

Universidades privadas fortalecen vigilancia para reducir riesgos

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) incrementó los recorridos que hace el personal de seguridad en las periferias del campus. El objetivo de esta medida es reportar a la policía de Tlaquepaque cualquier anomalía o sospecha de riesgo.

La Oficina de Comunicación Institucional indicó por escrito que también invitan a la comunidad universitaria a no portar en el exterior de la universidad, y de manera visible, celulares, relojes, tabletas y computadoras portátiles.

“También cuenta con un sistema de cámaras de periferia, con circuito cerrado, para tener mayor capacidad de vigilancia y alerta. Hay comunicación directa con los comandantes operativos de las zona para hacer estos reportes de manera inmediata. Además, la universidad procura podar los árboles que se encuentran en los límites del campus para mantener una buena iluminación y visibilidad de los alrededores para inhibir situaciones de riesgo”, se agregó en el texto que se entregó a este medio de comunicación.

Por otra parte, el director general de Desarrollo Institucional de la Universidad del Valle de Atemajac (Univa), Paulo Alejandro González Enríquez, resaltó que desde hace dos años y medio comenzaron a recomendar a los estudiantes moverse en grupos antes de las 7:00 y las 22:00, horarios en los que han detectado actividades ilícitas.

González Enríquez añadió que otra acción que impulsaron fue pedir al cuerpo de vigilancia que esté pendiente y realice rondines para inhibir delitos. En este año registraron seis asaltos a alumnos en el entorno de su centro educativo.

EL DATO

Colonos arman sus propias estrategias

Vecinos de las colonias la Olímpica, González Gallo, Atlas y Unidad Model -cercanas al CUCEI- han optado por crear sus propias estrategias para protegerse de los delitos que atacan la zona. Entre las medidas están el uso de silbatos ante situaciones extrañas y la comunicación vía WhatsApp para compartir hechos delictivos con comandantes de la Policía de Guadalajara.

VOCES

"Con la construcción del tren aumentó la inseguridad porque cambiaron la ruta de los camiones y ahora tienes que caminar más hasta la parada y los que salimos noche pues ya todo está oscuro y sí da miedo, más a uno que ya lo han asaltado. Lo material como quiera, pero una vida ¿esa cómo la recuperas?"

Marco Gómez, estudiante de Ingeniería Civil

"Afuera no hay nada, no hay patrullas, la vigilancia debería estar mínimo en las paradas de camión y en las principales avenidas, como en Revolución, donde me asaltaron a mí, porque ahí es donde aprovechan los delincuentes para asaltar".

Daniela Vázquez, estudiante de Química

"Exigimos monitoreos permanentes alrededor del centro universitario y de todo el tecnológico, por todos los asaltos y robos a mano armada que han ocurrido".

Miguel Flores, estudiante de Ingeniería Civil

"Todas las colonias de aquí alrededor están muy peligrosas, está para pensarla mucho en salir de aquí tan noche porque los asaltantes saben que venimos a estudiar y por el tipo de mochila saben si traes computadora o qué puedes cargar, con todo eso sí se siente el peligro".

Sergio Espinoza, estudiante de Ingeniería Industrial