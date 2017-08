Zapopan y vecinos, sin acuerdos por Estación Basílica

El municipio presentó una nueva propuesta vial para la zona, pero colonos lo rechazan

ZAPOPAN, JALISCO (31/AGO/2017).- El gobierno de Zapopan presentó a vecinos una nueva propuesta vial para el Parque Estación Basílica, la cual contempla tres carriles que pasarían sobre la plaza (dos en sentido sur-norte y uno norte-sur para transporte público) y otros dos que irían a un costado por la calle de Santa Rita, en sentido sur-norte.



Leonardo Díaz Borioli, director creativo del Estudio 3.14, firma contratada por el municipio para la planeación en superficie de la estación que formará parte de la Línea 3 del Tren Ligero, señaló que este ajuste fue hecho tras la solicitud de los habitantes de colonias aledañas, además de que fue avalada por el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco (IMTJ) y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur).



"La propuesta logra de la mejor manera lo que me pidieron los vecinos que no haya conflicto vehicular. Nos dimos cuenta que lo que mejor funcionaba era dejar el flujo particular por Santa Rita en dos carriles en un sentido y en otro sentido cruzando el Parque Estación dos carriles vehiculares, y adicionalmente poner el transporte público encima de la plaza para incentivar su uso y darle la mejor comodidad (a la conexión con el Tren)", resaltó Díaz Borioli.



El arquitecto dijo que técnicamente esa es la opción que funciona mejor, por lo que la decisión ya quedará en manos del municipio. "Para que siga la obra tenemos que definir la geometría vial, es urgente de definir, debemos terminarlo entre esta y la siguiente semana".



Bernardo Covarrubias, director de Proyectos Estratégicos del municipio, anunció que mañana tomarán la decisión final y que la próxima semana estarán anunciando lo que suceda.



En la reunión estuvo presente el alcalde Pablo Lemus, quien se retiró antes de que terminara; Mario Córdova, director del IMTJ, y Jesús Carlos Soto, director de Movilidad del municipio.



Señalan que habrá atorón en colonias



José Javier Gómez, líder vecinal y urbanista, señaló que la petición original es que sean cinco carriles los que vayan de Américas a Laureles y viceversa. "El problema de quitar carriles es que los coches los están canalizando por los barrios, es un principio que los consultores del proyecto les está costando mucho trabajo entender, a la medida que se entorpezcan las avenidas van a buscar irse por las colonias".



Gómez mencionó que es necesario que dejen de saturar con automóviles y transporte público colonias con casas habitacionales. "En ese momento se está procediendo de la manera contraria, quieren bloquear la conexión vial por superficie entre Américas y Laureles, y lo único que va a ocurrir es que se van a desviar por la colonia Seattle y Jacarandas".



El vecino consideró que el tema de fondo es que se quiere hacer más espacio peatonal para conectar con la nueva plaza que se haría en Zapopan frente a Los Arcos. "Como decía una de las vecinas, es el mundo al revés, la propiedad pública se convierte en negocio privado y los parques que debieron estar en propiedad pública pasan a ocupar las avenidas, y los coches de las avenidas se trasladan a los barrios. Esta situación no es justa, correcta, honesta, y es lo que los vecinos estamos combatiendo".



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ