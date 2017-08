Lanzan convocatoria electoral con cambios en plazos y reelección

El IEPC detalla que las precampañas ahora terminarán en febrero debido a una modificación que hizo el INE

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2017).- Con la publicación de la convocatoria para las elecciones constitucionales de Jalisco, este viernes 1 de septiembre da inicio el proceso electoral en la Entidad, el cual contemplará varios cambios, principalmente en los plazos de las precampañas y al incluir la reelección de diputados y alcaldes, anunció el presidente consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Guillermo Amado Alcaraz Cross.

En cuanto a las fechas de las precampañas, éstas estaban contempladas para iniciar en diciembre y concluir en enero; sin embargo ahora terminarán en febrero. "El INE hizo uso de su atribución de atracción y homogenizó los calendarios en todos los estados. Lo que pretende es darle coordinación al proceso electoral que viene, al final compartimos bastantes etapas del proceso electoral por lo que decidió que había que modificar".

El consejero presidente recordó que desde 2003 el IEPC ya compartía varias fechas en los procesos, por lo que el único ajuste que habrá será en las precampañas, que concluirán el 11 de febrero. En el caso de gobernador, iniciarán 40 días antes de esa fecha y para alcaldes y diputados 30 días antes.

Reelección sin separarse de su cargo

En esta ocasión se incluye además la reelección sólo para diputados y presidentes municipales, quienes de acuerdo a la Suprema Corte, no tienen que pedir licencia ni separarse de sus cargos para hacerlo. Para el consejero presidente, esto no implica que tengan ventaja sobre sus competidores porque de igual manera deben respetar las reglas de la contienda.

"Al final los que no buscan una reelección porque sea su primera participación y los que la busquen tendrán que sujetarse a las reglas de las campañas, y una vez que estén abiertas lo que no deberán hacer es invertir recursos públicos en su promoción personal. Entonces lo hagan quienes aspiren a ser reelectos o quienes aspiran a ser electos por primera vez, están sujetos a las mismas reglas. Creo que no impactará en el equilibrio de las campañas".

En caso de que un funcionario no se separe de su cargo no podrá hacer una promoción personalizada. Por ejemplo, en una entrega de alguna obra pública el servidor en campaña no deberá aparecer, sino el ente al que pertenece. Así, en caso de ser un diputado el que busque la reelección, lo será el Congreso; o un ayuntamiento determinado, si es un presidente el que busca reelegirse. "Tienes que quitar de toda propaganda la imagen del candidato y el nombre del candidato".

Jaliscienses en el extranjero podrán participar en elecciones locales

Por primera vez, los jaliscienses que se hallan en el extranjero podrán emitir sus votos para gobernador y para diputados locales, indicó Alcaraz Cross. Este procedimiento se hará de manera conjunta con el INE, que anexará a la boleta para votar por el Presidente de la República, la de gobernador y diputado. Esto, para aprovechar la logística y organización con la que ya cuenta la institución federal.

Los que cuenten con credencial para votar deben manifestar su intención de votar antes del 31 de marzo de 2018, que es la fecha límite para los jaliscienses en el extranjero. Se les incluirá en una lista nominal y se les enviará el paquete electoral vía correo con información para emitir su sufragio. Estos votos serán concentrados en la Ciudad de México, los cuales se computarán el mismo día de las elecciones, el 1 de julio.

Actualmente se difunde la información en los consulados sobre los plazos para integrarse al padrón para votar. Se espera que en Jalisco se reciban 25 mil votos del extranjero, más que cualquier otro estado, dijo el consejero.

Se ajustarán regidurías

Uno de los otros cambios en las siguientes elecciones fue el número de regidores que componen los ayuntamientos en los 125 municipios, que deberá ser de acuerdo al número de habitantes. Así, los municipios con hasta 50 mil pobladores deberán tener un total de 11 regidores, siete por mayoría relativa y cuatro de representación proporcional. En este supuesto se encuentran 105 municipios.

De 50 mil un habitantes a 100 mil tendrán 14 regidores, nueve de mayoría relativa y cinco de representación proporcional; diez municipios integran este rubro, entre ellos Zapotlanejo, Ameca, La Barca y Ocotlán.

De 100 mil un habitantes a 500 mil contarán con 16 regidores, diez de mayoría relativa y seis de representación proporcional. Son siete estos municipios: El Salto, Tlajomulco, Puerto Vallarta, Tonalá, Tepatitlán, Lagos de Moreno y Zapotlán el Grande.

Y con más de 500 mil habitantes tendrán 19 regidores, 12 de mayoría relativa y siete de representación proporcional. Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque son los que se integran este grupo.

Principales fechas en el proceso electoral 2017-2018

2017

Inicio de actos para recabar apoyo para independientes a Gobernador 8 de diciembre

Precampaña para Gobernador 13 de diciembre

Inicio de actos para recabar apoyo para independientes diputados y munícipes 28 de diciembre

2018

Inicio de precampañas para diputados y munícipes 2 de enero

Fin de actos para recabar apoyos para todas las candidaturas independientes 6 de febrero

Fin de precampañas para Gobernador, munícipes y diputados 11 de febrero

Solicitudes de registro para Gobernador, incluidos independientes 19-25 de febrero

Solicitudes de registro para diputaciones, incluidas independientes 5-8 de marzo

Solicitudes de registro para munícipes, incluidos independientes 5-25 de marzo

Inicio de campaña para candidatos a Gobernador 30 de marzo

Inicio de campaña para candidatos a diputaciones y munícipes 29 de abril

Inicio de funciones de Consejos Municipales Electorales 30 de abril

Plazo para que terminen todas las campañas electorales 27 de junio

Veda electoral 28 de junio-1 de julio

Jornada electoral 1 de julio

Cómputo distrital 4 de julio

Cómputo municipal 4 de julio

Cómputo estatal 8 de julio

Plazo para retiro y borrado de propaganda de candidatos 31 de julio

Fuente: IEPC

