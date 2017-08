Marchan para exigir mayor seguridad en centros universitarios

Alumnos y administrativos se manifestaron de forma silenciosa como homenaje a 'Panchito', quien fue asesinado durante un asalto

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2017).- Esta mañana cerca de mil 500 alumnos y administrativos se dieron cita en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), para llevar a cabo una marcha silenciosa como homenaje a Francisco, el estudiante de la Preparatoria de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara, que este martes fue asesinado durante un asalto ocurrido en la colonia Olímpica.



Bajo el slogan #YaBasta, los estudiantes provenientes de la preparatoria número 12, la Escuela Vocacional, la Escuela Politécnica de Guadalajara y el CUCEI, convocados por los alumnos de este último, se reunieron para exigir seguridad y justicia en torno al complejo universitario de cara al aumento de asaltos que han ocurrido en las calles y colonias aledañas a estos centros escolares.



En un recorrido que duró cerca de una hora, los asistentes marcharon en silencio sobre las vialidades principales que rodean el complejo universitario, por lo que durante la protesta fueron cerradas a la circulación las avenidas Marcelino García Barragán, Calzada Olímpica, Revolución y la calle Corregidora, para dar paso a los manifestantes.



Luego del recorrido, los asistentes retornaron al auditorio Matute Remus, dentro del CUCEI, donde autoridades universitarias y alumnos del CUCEI brindaron algunas palabras en memoria del estudiante fallecido y lamentaron que tuviera que ocurrir este hecho para exigir a las autoridades policiales mayor seguridad y vigilancia en la zona.



"Hoy estamos aquí reunidos con iniciativa de los estudiantes, porque no solamente es que estemos aquí dolidos lamentándonos por la muerte de un compañero universitario, yo creo que esta fue la gota que derramó el vaso, todos los días tenemos noticias que un estudiante de Cucei, uno del Poli, de Prepa 12, de Voca ha sido asaltado, y desgraciadamente no sólo roban los objetos personales, sino que nos roban la seguridad, la tranquilidad, ya no caminamos por las calles con la certeza de que vamos a llegar a casa con bien, salimos con miedo", dijo la doctora Ruth Padilla, rectora del CUCEI.



Jesús Medina, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), agregó que han mantenido mesas de diálogo con las autoridades para tratar los temas de seguridad en torno a los centros universitarios pero todo ha quedado en palabras y tomas de fotografía de dichas reuniones y que incluso en la Federación, ya sienten pena de continuar pidiendo lo mimo. Agregó que tan sólo este año, 250 alumnos de la UdeG han sido asaltados.



Además, el presidente dio a conocer que la marcha que se tenía prevista para el día de mañana viernes, donde estaría invitada toda la comunidad estudiantil de la UdeG, se pospuso por cuestiones del clima y que se estaría llevando a cabo el lunes de la próxima semana.

EL INFORMADOR / RUBÍ BOBADILLA