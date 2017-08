El PAN está pasmado: Margarita Zavala

La aspirante panista a la candidatura presidencial se reúne en Jalisco con militantes del partido

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2017).- Con el llamado a que el Partido Acción Nacional (PAN) tome a la brevedad definiciones sobre su proceso interno y el método de selección de candidatos, la aspirante panista a la candidatura presidencial, Margarita Zavala, visita Jalisco para reunirse con militantes.

La ex primera dama aseveró que lo que le conviene a todo el partido es que el PAN nacional se defina, argumentó que eso le dará más fortaleza para discutir cualquier alternativa de cara al proceso electoral. Señaló que Acción Nacional tiene que presentarse con su propia identidad, tomar decisiones como partido y no pasárselas a otros.

Zavala Gómez del Campo argumentó que en el actual escenario, donde ve a Morena con un claro candidato y al PRI que ha definido método y tiene aspirante perfilado, Acción Nacional está pasmado sin definirse.

"Yo veo al PAN pasmado, porque no tiene ni candidata, ni método. Es urgente que decidamos ya el método y la candidata o candidato. En realidad está en manos de Ricardo Anaya que es el jefe nacional y sí es importante que haya una definición clara que nos permita llegar a tiempo, pues una de las razones que la gente no nos haya favorecido (en pasados procesos electorales) es que hemos llegado tarde y hemos sido los últimos en tomar la definición y eso no le ha ayudado a Acción Nacional", expuso.

Añadió que esa indefinición los hace susceptibles a ataques y escándalos, como en los que se ha visto envuelto el dirigente nacional Ricardo Anaya. Descartó que, en caso de no ser la abanderada del partido, busque otra alternativa como una candidatura independiente.

"No seré candidata independiente por convicción aunque respeto mucho esa figura. Estoy convencida que nuestro trabajo tiene que ser en los partidos políticos y yo tengo un partido que bueno la panista soy yo, sin demerito de los otros y de su trabajo. Se de los retos que tiene el partido ahora pero también sé que Acción Nacional es el partido que representa el futuro, que desde luego puede aliarse" comentó.

Zavala se reunió con diputados de la bancada panista en el Congreso del Estado con quien dijo platicó de los retos del PAN y destacó que a nivel local la dirigencia no es juez y parte, afirmó que encuentra un comité estatal que busca como reforzar al partido.

EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS