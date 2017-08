Jalisco logró que más mexicanos salieran de la pobreza: Aristóteles

El gobernador destaca que sus políticas públicas han sacado de la pobreza a casi medio millón de jaliscienses en la presente administración

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2017).- En lo que va de la actual administración, Jalisco ha logrado sacar de la pobreza a 490 mil 400 personas, que lo convierte en el Estado que más ha contribuido en reducir los indicadores en esta materia en México, subrayó el gobernador Aristóteles Sandoval.

Destacó que, en 2013, se propusieron varios retos, como recuperar el liderazgo nacional, impulsar el desarrollo económico para lograr más empleos, mejorar en materia de seguridad, así como reducir la pobreza y la brecha de desigualdad.

Para avanzar en este último, remarcó, fue fundamental dar seguimiento y evaluar la política en materia de desarrollo e inclusión social, y al esfuerzo de la “Triple Hélice” (academia, sector privado y Gobierno).

Acentuó que si se continúa con esta inercia, en tres sexenios se podría acabar con la pobreza en Jalisco. Y si se mejora, se puede lograr en menos tiempo.

—Cuando se analiza el porcentaje de población con menos pobreza, Nuevo León es el número uno (sólo 14.2% de su población vive en pobreza). ¿Por qué Nuevo León tiene este indicador? —se le pregunta.

—En número de mexicanos, Jalisco es el número uno —con la reducción de 490 mil 401 pobres entre 2012 y 2016—. Si tú mides el país, en Jalisco se logró que más mexicanos salieran de pobreza. Claro, cuando lo mides de acuerdo con la población de cada quien, varía, pero seguimos siendo primeros.

—El Coneval remitirá a Hacienda algunas recomendaciones para que sean consideradas en los presupuestos de 2018, ¿Jalisco hará algún cambio en los programas sociales?

—Estamos elaborando un diagnóstico del impacto de nuestros programas, pero también vamos a atender las sugerencias y recomendaciones. Por ejemplo, para nosotros un programa de gran éxito ha sido el de “mochilas con útiles”, el de “transporte gratuito”… y ese lo vamos a consolidar.

—¿Cuáles serían los otros programas que han contribuido a reducir la pobreza?

—“Mujeres avanzando” ha sido extraordinario porque ha mejorado mucho el ingreso. Los programas productivos han sido un gran éxito, porque también han mejorado el ingreso. “Huertos familiares” y el empoderamiento de la mujer. Esto ha sido clave. Por supuesto, los apoyos a “adulto mayores y jefas de familia”. Los que dotan de capacidades o de habilidades, son a los que yo atribuiría el éxito de esta administración.

—¿Prevé incrementar la bolsa para los programas sociales en 2018?

—Debemos de ser muy conservadores, es nuestro último año. No va a reducir, por el contrario, pudiera incrementarse… tenemos que seguirle apostando a la reducción de pobreza.

—¿Qué metas se tienen proyectadas para el cierre de su administración en política social? Por ejemplo, en materia de desigualdad.

—El reto es mejorar el ingreso, mejorar las condiciones y las oportunidades de empleo.

—La reducción de la pobreza es, políticamente, una buena noticia para el PRI en Jalisco, incluso una bandera para el 2018.

—Sin duda. La sociedad te debe medir y te mide por tus resultados. Lo que hicimos desde un inicio fue cero autocomplacencias, abierto siempre a la crítica, a la inclusión en la toma de decisiones. Por supuesto que es un gran resultado para el Gobierno, así como para el sector privado, que genera empleos, para la universidad y para todo el equipo de colaboradores. Estoy muy contento, sin echar las campanas al vuelo. Todavía quedan 15 meses, hasta el último día de mi administración vamos a dar el máximo.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

• “El reto, medir los servicios”

Agustín Escobar Latapí (consejero del Coneval y director del CIESAS)

Para Agustín Escobar aunque ha sido un bienio positivo para los hogares de bajos ingresos debido a que se ha logrado contener la inflación, el reto pendiente es medir la calidad y satisfacción de las personas con los bienes y servicios que les entrega el Gobierno.

“No estamos midiendo con el detalle que quisiéramos la calidad de la educación, la calidad de los servicios de salud, la satisfacción de las personas con los bienes que entrega el Estado… y esto ha contribuido a que la población tenga un papel (apoyo), pero eso no la está ayudando”.

El mejor ejemplo es la seguridad social, “aunque registremos que más personas tienen acceso a salud pública no significa que tengan un servicio de calidad”, por lo que el desafío es también incrementar la calidad de los servicios públicos.

El problema es que, aunque el Coneval ha desarrollado algunas mediciones de la calidad de los servicios, éstas son insuficientes ante la falta de sistemas de monitoreo de la calidad de los programas gubernamentales y servicios.

Recordó que en el país existen cinco mil 500 programas federales, estatales y municipales, pero lo que sucede es que no hay información disponible sobre su calidad, por lo que recomienda desarrollar sistemas de monitoreo y evaluación en los estados, como lo ha hecho el Gobierno de Jalisco.

• “Es necesario hacer un análisis profundo”

Ignacio Román Morales (académico del ITESO)

Debido a que el país no tiene un crecimiento económico que respalde la reducción de pobreza, Ignacio Román Morales consideró que se debe realizar un análisis más profundo de los resultados.



Comentó que preocupa cómo esta curva favorable que se dio en la reducción de la pobreza, cuando la evolución económica y social del país no marca esos resultados. “Si el país no está creciendo, si el país no está generando un empleo adecuadamente remunerado, si no está generando condiciones de estabilidad en las formas de obtención de ingresos, si no está generando mayor sustentabilidad ambiental, entonces: ¿Cómo podemos tener estos resultados tan favorables?”.

Los resultados actuales, añadió, le recuerdan los cambios significativos que se tuvieron durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2002) en la evolución de pobreza, los cuales en realidad se debieron, cuando menos en parte, al cambio del instrumento estadístico.

• “Faltan cambios a la Cruzada”

Augusto Chacón (director de Jalisco Cómo Vamos)

Es necesario que se realicen cambios a la Cruzada Nacional contra el Hambre, debido a que el discurso de esta estrategia, bandera del Gobierno federal, ha venido a menos.

“Yo creo que necesita enfocarse en otro ámbito. Sí hay que atacar el hambre, hay que proveer a la gente los alimentos que necesita, pero también los medios para conseguirlo de manera que no sea asistencialista”.

Reconoció que los resultados en reducción de pobreza son buenas noticias, pero hay que tomarlas con moderación, pues si bien se tiene un avance en los grandes indicadores, en los particulares todavía queda mucho por hacer, como son los temas de mujeres indígenas en zonas rurales.

Acentuó que se debe hacer un análisis a mayor detalle en materia de desigualdad, pues de acuerdo con estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ésta creció, ya que en 2012 era de 0.48 y actualmente es de .498, “se incrementó la desigualdad y curiosamente Coneval no nos muestra el comparativo anual, sólo nos dice lo que sucedió en 2016”.

ESTUDIO 2014-2016

Reducen carencias en México: Coneval

México registró 53.4 millones de habitantes en situación de pobreza en 2016, un dato menor a los 55.3 millones de 2014, que representa el 43.6% del total de la población, reveló ayer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Este fenómeno se repitió en 26 Entidades del país, donde el porcentaje de la población en situación de pobreza se redujo entre 2014 y 2016, con excepción de Campeche, Colima, Chiapas, Yucatán, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

Gonzalo Hernández, secretario ejecutivo del Coneval, explicó que los grandes pendientes de la geografía nacional se ubican en el Sur del país, principalmente en Chiapas y Oaxaca.

“No sé si las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) van a darle la vuelta a esa zona ni qué efecto va a tener en el largo plazo… ojalá que las zonas exclusivas tengan la capacidad de dar el cambio”.

En el caso de Veracruz, Campeche y Tabasco, por ejemplo, el secretario detalló que al tratarse de Estados petroleros, se vieron afectados por la caída del precio internacional del petróleo.

“Les afectó directamente porque dependen del petróleo. Es un problema de ingresos para la población de esa zona”.

Sin embargo, de acuerdo con la medición del Consejo, la inflación fue un factor importante para reducir el número de pobres entre 2014 y 2016, así como la generación de empleos formales y la coordinación entre dependencias gubernamentales (no se está considerando la situación actual, en 2017, en donde los impactos en el incremento de las gasolinas dispararon los precios en servicios y productos).

Si bien destacó avances en los últimos años, señaló que en el combate a la pobreza todavía persisten retos importantes, como lograr un ritmo de crecimiento económico elevado y sostenido, propiciar el ejercicio pleno de los derechos sociales, abatir las desigualdades regionales y entre grupos de población, y reducir la inflación a niveles previos a los de 2017.

“México es un país de contrastes y requiere políticas públicas mucho mayores para reducir la pobreza y tener un acceso efectivo a los derechos”, dijo el representante del Coneval, quien resaltó las brechas sociales existentes.

La mitad de la población, por debajo de la línea de bienestar

En México, cinco de cada 10 mexicanos (50.6%) tiene ingresos por debajo de la línea de bienestar, que son insuficientes para comprar la canasta de alimentos, bienes y servicios básicos.

De acuerdo con la medición de la pobreza en México 2016, la cifra equivale a 62 millones de mexicanos, población que se redujo sólo un punto porcentual de 2012, cuando comenzó la administración de Enrique Peña Nieto, al año pasado.

En la otra medición realizada por el Coneval sobre las carencias sociales: el rezago educativo, las carencias por acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, por calidad y espacios de la vivienda, por acceso a los servicios básicos en la vivienda y por acceso a la alimentación, todas mostraron una disminución.

La carencia que más decreció fue la del acceso a la alimentación, la cual padecían 28 millones de mexicanos en 2014, contra 24.6 millones registrados el año pasado.

Carencias sociales en la medición de la pobreza (millones de personas)

Concepto 2010 2016 Carencia por acceso a la alimentación 28.4 (24.8%) 24.6 (20.1%) Rezago educativo 23.7 (20.7%) 21.3 (17.4) Carencia por acceso a los servicios de salud 33.5 (29.2%) 19.1 (15.5%) Carencia por acceso a la seguridad social 69.6 (60.7%) 68.4 (55.8) Carencia por calidad y espacios de la vivienda 17.4 (15.2%) 14.8 (12%) Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 26.3 (22.9%) 23.7 (19.3%) Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 59.6 (52%) 62 (50.6%)

Dimensiones de la pobreza

De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Desarrollo Social, la medición de la pobreza debe considerar los siguientes indicadores:

El ingreso de los hogares. Las carencias sociales en materia de educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y el grado de cohesión social.

La medición de la pobreza en México utiliza información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, además se reporta cada dos años a nivel nacional y por entidad federativa.

La metodología, los programas de cálculo y las bases de datos son públicas: www.coneval.org.mx.

Falta padrón único de beneficiarios

A un día del V Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, el Coneval subrayó que uno de los retos en materia de política social es la integración de un padrón único de beneficiarios de los programas sociales. También está pendiente fortalecer la coordinación entre los cinco mil 500 programas en el país.

Gonzalo Hernández, secretario del Coneval, comentó que aunque se ha avanzado en el padrón no ha logrado materializarse, “ojalá que este Gobierno deje en su último año sentadas bien las bases de un padrón único porque lo que ha pasado desde las administraciones de Vicente Fox, luego con Felipe Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto es que han tenido esfuerzos y luego se empieza y se cae ese esfuerzo”.

La consigna es que el padrón debe ser transparente para evitar cualquier sospecha o duplicidad de beneficiarios.

Respecto al impacto que han tenido los programas en la reducción de la pobreza, dijo que el Consejo no tiene esa medición. Sin embargo, sí dispone de herramientas para incidir en la eficiencia del gasto público, por lo que este año envió un documento a Hacienda y al Congreso para recomendar a qué programas se debe orientar el gasto en 2018.

Entre los programas deficientes puso como ejemplo a los de la Sedesol o la Sagarpa, que no han detonado una mayor productividad en la población del campo. También en los Estados existen programas que no contribuyen a reducir la pobreza, como el Estado de Durango, que regala vestidos de fiesta para quinceañeras.

“La inflación es un foco amarillo”

Este mes, la inflación continúo su tendencia alcista en la primera mitad de agosto para mantenerse en el nivel más alto de los últimos 16 años, impulsada por el incremento en los bienes y servicios, como el gas doméstico LP, la gasolina de bajo octanaje, el jitomate y los estudios superiores, entre otros, de acuerdo con la medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para los expertos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social el aumento de la inflación podría implicar un problema para los indicadores de medición de la pobreza en el próximo año, por lo que aconsejan vigilar su evolución e implementar medidas para contrarrestar los efectos que pueda tener.

Gonzalo Hernández, secretario ejecutivo del Coneval, recordó que entre 2014 y 2016 se tuvo un nivel de inflación que rondó en 3%; sin embargo, este año ha llegado hasta 6.9%.

“Hay que estar pendientes de esta evolución en la siguiente medición de la pobreza, ojalá que, como dice el Banco de México, la inflación tienda a bajar hacia finales de año o principios del 2018”.

De acuerdo con el economista, el reto en materia social es reducir la inflación, pero también producir un crecimiento económico más acelerado. “No podemos tener una baja de pobreza sin tener de manera sistemática un mayor crecimiento económico”.

Por su parte, Pablo Escobar Latapí, consejero del Coneval y director del Ciesas, coincidió en que “ha crecido mucho la inflación, más que la que habíamos tenido antes… y esto definitivamente puede afectar la siguiente medición”.

Entre los problemas que enfrentará el país el próximo año, remarcó las finanzas públicas y el incremento del precio del petróleo.

Entre los avances de la medición del Consejo realizada en 2016, reconoció que se registró una disminución de todas las carencias sociales, como el acceso a la salud y el rezago educativo, lo que será difícil de alcanzar en el próximo bienio.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de los programas sociales que aplican los Gobiernos contra la pobreza?

Participa en Twitter en el debate del día @informador