Costaría más de siete MMDP traer agua del Zapotillo a ZMG

La Sepaf señala que el Estado requerirá de la inversión para financiar las obras necesarias

GUADALAJARA, JALISCO (30/AGO/2017).- Si la presa El Zapotillo libra los obstáculos jurídicos que mantienen detenida la construcción, para elevar la cortina a 105 metros, el gobierno de Jalisco requerirá una inversión de siete mil 900 millones de pesos (MDP) para financiar las obras necesarias para traer el agua desde la región de los altos a la Zona Metropolitana de Guadalajara, informó Héctor Pérez Partida titular de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas (Sepaf), durante su comparecencia en el Congreso.

El encargado de las finanzas estatales detalló que tres mil 800 millones están reservados con el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), y el resto del recurso se obtendría vía esquema financiero de inversión público-privada. Adicionalmente se consideran mil 843 millones para la planta potabilizadora y la red de abasto en trece municipios de la zona de los altos.

“El proyecto de la presa tiene tres partes, lo que es la construcción de la cortina que se hace con recurso federal, el estado ha aportado al redor de 400 millones de pesos. La otra parte tiene que ver con los ramales hacia todos los municipios de los altos y la tercera parte tiene que ver el sistema Arcediano-Purgatorio más toda la construcción de ramales que ese vale como siete mil 900”, expuso el secretario.

Pérez Partida explicó que hasta el año 2012, el estado invirtió 209.6 MDP y en lo que va de la presente administración ha gastado 40.7 millones, principalmente para obras complementarias. Cuestionado sobre el estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), el secretario informó que costó 83.6 millones de pesos pagados durante los tres años que duro el estudio

Convenio sobre Zapotillo podría no pasar por el Congreso

El Secretario General de Gobierno, Roberto López Lara, informó que la administración estatal negocia con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) los términos de un nuevo convenio de distribución del agua de la presa El Zapotillo, para buscar que el mayor porcentaje se destine a Jalisco. Adelantó que la próxima semana se reunirán con el director jurídico de la Conagua. López Lara aseguró que el nuevo convenio que se alcance podría no tener que ser ratificado por el Congreso, aunque trascienda la administración, pues no afectaría las finanzas estatales.

“Sería una cuestión a valorar (si necesitan el aval del Congreso) pues si en esa renegociación del convenio no tiene que aportar el estado a la federación, no ocupa pasar por el Congreso del Estado. La Corte echó atrás el convenio anterior porque trascendió el tema económico. Pero si tiene que pasar el Congreso lo hacemos, pero lo que estamos buscando es que al estado no le cueste elevar la altura de la cortina de 80 a 105 metros” argumentó.

El funcionario estatal no precisó cuánto tiempo llevarán las negociaciones para replantear los términos del convenio, dijo que revisan la estrategia jurídica del tema.

EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS