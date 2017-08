La FEU condena omisión de autoridades ante asaltos

Piden justicia luego de que un estudiante de la prepa de Tonalá fuera asesinado ayer martes en la colonia Olímpica

GUADALAJARA, JALISCO (30/AGO/2017).- La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) condenó el asesinato del joven Francisco, de la Preparatoria de Tonalá, que ocurrió la tarde de ayer martes, en la colonia Olímpica, además de exigir su pronto esclarecimiento.

Jesús Medina, presidente de la FEU, aseguró que las autoridades han sido omisas ante la inseguridad que se ha registrado en distintos planteles de la Universidad de Guadalajara, pues lejos de disminuir ha ido en aumento exponiendo a los alumnos y personal administrativo de la institución.

“Una vez más le exigimos a las autoridades el esclarecimiento del caso (de Francisco), la aplicación irrestricta de la justicia y un trabajo mucho más arduo y eficiente para combatir la criminalidad”, señaló.

Durante una conferencia de prensa, el presidente de la Federación afirmó que “estamos cansados de exigir lo mismo, de sentarnos en mesas de trabajo y negociación. De servirles para fotografiar promesas que no terminan por consolidarse”, además de realizar una investigación seria y desmantelar la red de artículos robados.

Tan sólo en lo que va del año se han registrado 246 asaltos; 30 incidentes en el Tecnológico; 43 en prepa 4; 13 en el CUCS; 17 en la prepa 14 y el resto en los demás planteles.

Por su parte, el jefe del Programa Universidad Segura, Montalberti Serrano Cervantes, señaló que antes de iniciar el actual semestre se reunieron con el fiscal y comisarios de los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara, para pedir que se realizaran operativos ya que la ola de violencia podría dispararse al iniciar las clases, sin embargo, no hicieron nada.

Ante esto, reportaron que en lo que va del semestre se han registrado 64 asaltos. Tan sólo ayer martes hubo ocho robos a alumnos de la casa de estudios, dos ocurrieron en las instalaciones en prepa Toluquilla; dos más en la prepa 9 y el resto en la prepa 4.

Serrano Cervantes aseguró que han enviado oficios a las autoridades correspondientes sobre todos los casos que ellos tienen registrados.

Como parte de una serie de acciones y de presión social, Medina informó que habrá una manifestación pacífica este próximo viernes a las 11:00 horas, donde convocarán a la sociedad civil, organizaciones y estudiantes para pedir un alto a la inseguridad que se vive en la metrópoli.

Finalmente, detallaron que reforzarán los programas de prevención del delito para alumnos, maestros y personal administrativo.

“Extremaremos precauciones, pero no guardaremos silencio. No vamos a permitir que el miedo y la inseguridad le quite a ningún estudiante la posibilidad de prepararse”, sentenció Medina.

La tarde de ayer martes, Francisco Álvarez Quezada, fue asesinado cuando venía de tomar clases de inglés por un sujeto que le pidió su celular y después de entregárselo, el presunto asaltante lo acuchilló, según declaraciones de Montalberti, contrario a lo que se había especulado acerca de que el joven había presentado resistencia al hecho.