El Itei ordena a Zapotlán informar sobre fotomultas

Un particular solicitó conocer el monto de recursos generados durante el contrato con Autotraffic

GUADALAJARA, JALISCO (30/AGO/2017).- El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) determinó en Sesión Ordinaria que el Ayuntamiento de Zapotlán El Grande debe revelar detalles del programa de fotomultas en el municipio.



El solicitante pidió a la administración municipal conocer el monto de recursos generados durante el periodo que duró el contrato, así como la cantidad que le correspondió al Ayuntamiento y a la empresa Autotraffic. Petición que no fue respondida por el sujeto obligado.



Cynthia Cantero Pacheco, presidenta del Itei, indicó que el Ayuntamiento deberá entregar la información a más tardar en siete días hábiles al ciudadano.



Por su parte el consejero Salvador Romero Espinoza Explicó: "Desconocemos la razón por la cual no se entregó la información, el recurrente acudió con nosotros cuando sucedió la omisión de entregarla".



"En los casos de omisión, lo que opera según la ley es la afirmativa ficta y lo que nosotros estamos haciendo es reafirmar eso y obligar al municipio a que entregue esa información o que en su caso funde y motive la causa por la cual no la pueden entregar", precisó.



Apenas este 18 de julio, el presidente municipal de Zapotlán El Grande Alberto Esquer anunció la cancelación del contrato con Autotraffic tras 14 meses del inicio del programa de fotomultas al asegurar que ya se había logrado que los ciudadanos respetaran los límites de velocidad.



Esta acción llegó después de que el gobernador Aristóteles Sandoval anunció la cancelación del contrato con la empresa.



