Zapopan aprueba Ley de Ingresos 2018 sin aumento en predial

GUADALAJARA, JALISCO (29/AGO/2017).- Tras una sesión de cuatro horas y media, el pleno de Zapopan aprobó la madrugada de este martes la Ley de Ingresos 2018 por seis mil 279 millones 33 mil 515 pesos. El recurso fue avalado luego de un incremento de más de 500 millones de pesos respecto a la iniciativa original, que era de cinco mil 770 millones 557 mil 845 pesos.

Fabiola Loya, regidora Presidenta de la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos indicó que este ajuste se debió a que prevén mejor recaudación pese a que no se aumentará el impuesto en el pago del predial.

El regidor Salvador Rizo, pidió que se añadiera una leyenda que especificara que no se pagaría más que el ejercicio anterior, lo cual fue avalado por la mayoría, al igual que una modificación de la regidora Michelle Leaño para dar descuentos a personas que tuvieran calentadores solares.

En una nota que este medio publicó el 22 de agosto de 2017, el tesorero Luis García Sotelo explicó que luego de las modificaciones catastrales que se hicieron este año, para 2018 sólo habría cambios en zonas nuevas o sin modificaciones. Por ejemplo si un edificio aumenta de pisos o una plaza agrega un estacionamiento.

Tras el "gasolinazo" de enero el alcalde Pablo Lemus lanzó en enero un programa de retorno de dinero en predial, de 150 hasta 450 pesos, a personas con cuentas de un valor menor a 1.5 millones de pesos.

En el municipio hay 460 mil cuentas catastrales, de las cuales esperaban que al menos la mitad pidiera su reembolso. Para ello se creó un fondo de 20 millones de pesos pero sólo se gastó el diez por ciento porque fue solicitado por menos de siete mil solicitantes. Lemus señaló que aún no se decide qué uso se le dará al dinero restante.

García Sotelo también informó que en 2017 llevaban 250 embargos precautorios, de los cuales 60 siguen activos. Lo que hacen es inmovilizar bienes muebles de los deudores cuya suma equivale al adeudo que se tiene al municipio. "Todavía no hemos sustraído bienes, esto porque la mayoría de la gente con el embargo precautorio tiene y paga".

Pese a que las estrategias han dado resultado, el funcionario contó que tienen en la mira a diez cuentas para iniciar el proceso de embargo de bienes inmuebles en septiembre. Esto ocurre cuando no se encuentra al obligado o no se presenta el legítimo dueño. "Hemos registrado ante el Registro Público diez para ese proceso. No es que estos embargos vayan a significar montos tan significativos pero sí podemos hablar de unos cinco millones de pesos".

Sotelo detalló que la mayoría de los zapopanos cumplen en el pago de predial de casa-habitación, principalmente en colonias con menos recursos. Las principales cuentas morosas corresponden a negocios, comercios, despachos o en condominios de lugares con alto poder adquisitivo.

Añadió que "el gran cliente de rezago" son cuentas gubernamentales que se dedican a acciones de derecho privado. Detalló que la ley dice que lo único que está exento del pago del predial son aquellos bienes del dominio público que son usados para los fines para los cuales fueron creados.

"Un ejemplo, que no es mío, es el Aeropuerto. Es un bien del gobierno federal, concesionado a particulares y al estar concesionado en la parte comercial esa parte debe de pagar impuesto predial".

EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ