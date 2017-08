Alberto Orozco señala que no tenía impedimentos para convocatoria

Los términos sólo pedían no antecedentes penales, y proceso que enfrenta es de carácter administrativo

GUADALAJARA, JALISCO (29/AGO/2017).- El ex director del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Alberto Orozco, aclaró que no tenía impedimento alguno para participar en la convocatoria de la Oficina de Resiliencia.

Señaló que los términos sólo pedían no antecedentes penales, lo que es su caso pues el proceso que enfrenta es meramente de carácter administrativo. Además aclaró que este procedimiento sólo fue un acuerdo interno.

Se le acusó de supuesto uso indebido de recursos, señalamiento que Orozco asegura no tiene fundamento alguno. Indicó además que al entregar la dirección del Imeplan no tuvo observaciones en los términos que establece la ley. Además desmintió que la nómina se encontrara en ceros y que no reclamó una compensación de 304 mil pesos, pues se la ofrecieron.

Dijo que no recurrió al Tribunal de lo Administrativo para participar en la convocatoria pues dicha acción la realizó antes. Aclaró que no ha recibido sanción administrativa alguna.

Pierden un MDD por no elegir jefe de Resiliencia

La Junta de Coordinación Metropolitana no podrá acceder al recurso de 100 Ciudades Resilientes de la Fundación Rockefeller. La razón: de forma unánime decidieron no elegir a ningún candidato para encabezar la Oficina de Resiliencia y en su lugar crear un equipo interdisciplinario.

Por ello no recibirán el donativo de hasta un millón de dólares (MDD) pues el acuerdo financia la contratación de un perfil especializado y financiar su salario, lo que ya no será así.

Mario Silva, director del Imeplan explicó que analizan la conformación de gerencias técnicas para consolidar algunas de las agencias metropolitanas pendientes. Resiliencia sería una de ellas.

No hay fecha para la conformación del equipo. Éste tomará en cuenta a algunos de los perfiles que participaron en la convocatoria.