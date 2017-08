Detectan otros 19 planteles con 'aulas de plástico'

En edificaciones hechas entre 2005 y 2011 se utilizó este tipo de material

GUADALAJARA, JALISCO (29/AGO/2017).- El modulo destruido por las lluvias en la Escuela Secundaria Técnica 172 era conocido por los estudiantes como “las aulas de plástico”.

Josué Lomelí, director del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco, puntualizó que efectivamente el módulo fue hecho con un material distinto al resto por el entonces Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (Capece) y ahora Infejal.

“Son muros de paneles de PVC, que en su interior es un material ligero. Indudablemente la falla que se presentó tiene que ver con el tipo de cubierta, porque si hubiera sido de concreto o hecho a base de una estructura metálica conformada en todo sentido no hubiera pasado”, resaltó.

Lomelí dijo que por ese motivo pidieron una revisión en las licencias y los contratos en ese tipo de construcciones ya que detectaron que otros 19 planteles que presentan materiales de este tipo, en edificaciones que se hicieron entre 2005 y 2011.

El director adelantó que según las investigaciones que llevaban hasta el 23 de agosto el sistema constructivo se decidió en varios planteles a través de una empresa que vendía el “kit” para instalar y armar la estructura y los salones. “Sabemos que para sustituir todo se tendría que hacer un ejercicio numérico. La Secretaría de Educación tiene identificados los inmuebles, el número de aulas que fueron construidas, en algunos de los casos sí tenemos revisiones para ver el estado en que se encontraban las mismas”.

Sobre una posible denuncia, subrayó que una vez que terminen de revisar los expedientes podrán determinar si el tipo de responsabilidad es administrativa o de otra índole. “Estaremos compartiendo esa información para que se realicen las acciones correspondientes”.

Añadió que el proyecto ejecutivo del nuevo módulo para la Secundaria Técnica 172 ya va avanzado en 90%. “Luego de la demolición podremos llevar a cabo los estudios de mecánica de suelo precisamente para conocer la capacidad de carga, eso nos va a arrojar qué tipo de cimentación utilizar”.

El director de Infejal precisó que ya se cuenta con el recurso estatal para la obra, pero debido a que será una licitación pública aún no se tiene una cifra exacta. “La bolsa que tenemos destinada es aproximadamente de siete millones. Si existiera algún recurso adicional, como llevar mobiliario nuevo o equipo de cómputo ya estaríamos hablando de otra partida o etapa para poderlo cubrir”.

Nuevo módulo estará listo en cuatro meses

El pasado lunes 21 de agosto Paola Santoscoy inició el ciclo escolar en la Escuela Secundaria Técnica 172 sin un salón fijo debido al colapso de un módulo, por lo que tiene que tomar clases en los talleres, junto con otros grupos.

“Es muy incómodo porque estamos escuchando a dos maestros al mismo tiempo, no me he podido concentrar, aparte hace mucho calor. Quisiera que lo arreglaran rápido para tener nuestra aula y estudiar bien en clases”, contó Paola.

Josué Lomelí, director del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (Infejal) dijo que en la primera semana de septiembre planean lanzar la licitación pública para la reconstrucción. “Estaríamos fallando la licitación en octubre e inmediatamente pasar al tema de contratación y empezar a trabajar”.

El director calculó que el tiempo de edificación del nuevo espacio sería de aproximadamente cuatro meses, por lo que estaría terminado en enero o febrero de 2018. Agregó que cuentan con un presupuesto de siete millones de pesos para los trabajos.

Yadira García, presidenta de los padres de familia del turno vespertino, dijo que había mucha preocupación por la inseguridad que representaba el edificio para los alumnos, ya que no le retiraron los escombros del techo. “Y batallamos porque no tienen salones, los están rotando y cuando comparten aula es muy complicado para ellos”.

NUMERALIA

4 grupos por año hay en la Secundaria 172

4 talleres, de los cuáles sólo dos funcionan

6 módulos, uno de ellos destruido

12 grupos por turno

Mil alumnos en total tiene la Secundaria Técnica