Lemus irá por reelección, si MC lo avala

El alcalde de Zapopan precisa que aún faltaría tiempo para iniciar con el proceso

ZAPOPAN, JALISCO (28/AGO/2017).- Los resultados del ejercicio de ratificación de mandato darían pie a que el alcalde Pablo Lemus busque la reelección en Zapopan, aunque precisó que aún faltaría tiempo para iniciar con el proceso y que su partido lo avale.



"Hoy debemos seguir pensando en dar resultados a la ciudadanía y no en candidaturas,para la reelección primero necesitamos buscar la candidatura al interior de Movimiento Ciudadano, la cual todavía no existe, ni siquiera las reglas para la próxima contienda, yo seré muy cauteloso", señaló el presidente municipal.



El edil dijo que al buscar la reelección la ley lo obliga a solicitar licencia al cargo 90 días antes del proceso, es decir que podría pedirla hasta el último día de marzo. Adelantó que en los últimos días de diciembre podría saber qué dice su partido.



Sobre si ya pensó quién quedaría en su lugar, Lemus dijo: "No hemos entrado, en esa discusión, no estoy pensando en candidaturas sino en dar resultados en Zapopan".



Pablo Lemus recordó que participaron cerca de 43 mil personas en el proceso de ratificación de su gestión, cuando el mínimo era 20 mil personas. "Es muy importante porque nos damos cuenta que la sociedad está ávida, este tipo de ejercicios son perfectibles".



Mantienen discusión sobre Ley de Ingresos



El Ayuntamiento de Zapopan comenzó sesión después de las 18:00 horas con la aprobación de la Ley de Ingresos 2018 como el tema principal en la orden del día.



"La muy buena noticia es que el próximo año no habrá incremento en el impuesto predial, incluso hay un transitorio que se está proponiendo que ninguna persona pagará más predial que en 2017. Es muy probable que nos acerquemos a los mil millones de recaudación neta en el ejercicio 2017", señaló previamente Pablo Lemus.



Luego de aprobar un receso para la discusión de la iniciativa en la Comisión de Hacienda, la sesión se reanudó a las 20:00 horas. El regidor Salvador Rizo, del PRI, pidió que se añadiera una leyenda que se especificará que no se pagaría más que el ejercicio anterior, la cual se avaló por mayoría y con una abstención del regidor Hiram Torres, quien adelantó que en lo general votará en contra de la propuesta de la Ley de Ingresos.



La regidora Michelle Leaño pidió una modificación para que se aprobaran descuentos a personas con calentadores solares; el cambio fue aprobado por mayoría.



EL INFORMADOR / ILSE MARTÍNEZ