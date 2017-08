En Tlajomulco dieron ride a votantes que no tenían medios de traslado

El alcalde Alberto Uribe señala que en algunos lugares del municipio no hay transporte público

GUADALAJARA, JALISCO (28/AGO/2017).- Ante la participación de promotores que facilitaron el traslado de ciudadanos que acudieron a la ratificación de mandato en Tlajomulco de Zúñiga, el alcalde, Alberto Uribe Camacho, justificó que hay personas que habitan en zonas del municipio donde no existe servicio de transporte público por lo cual hubo a quienes apoyaron con un ride.



"Este mundo no es de las ingenuidades, este mundo es de las claridades y esto sucedió, y en muchos casos les dieron ride en moto, en camionetas porque no tienen cómo moverse, no hay transporte público en muchas de las zonas y esa es la manera en que pueden trasladarse... Yo traje a mi esposa y no por eso la acarreé, vinimos en el mismo carro", dijo.



Desde el punto de vista del primer edil dicha situación no empaña los resultados positivos obtenidos en el tercer ejercicio de ratificación realizado en el municipio.



También comentó que hay líderes promotores de zona que trabajaron en pedir el voto de la ratificación.



En conferencia de prensa Uribe Camacho defendió la legalidad del ejercicio de ratificación de mandato realizada en el municipio, y para el caso de la revocación de mandato anunció que propondrán modificar la legislación estatal, ya que los números de participación que se establecen actualmente son difíciles de alcanzar, es "engaña bobos".



"De entrada, para que sea válido, no puedes hacer que participe el total de la gente que participó en la (elección) constitucional, son ejercicios diferentes; uno es una consulta ciudadana y el otro es una elección. No va a suceder jamás que participe el mismo número de personas que participaron en la constitucional. Con todo respeto, sigo insistiendo esa política es engaña bobos, esto no va a suceder. Tenemos que cambiar esa ley y tenemos que hacerla accesible", subrayó.



Al defender la legalidad del proceso de ratificación de mandato realizada en Tlajomulco, detalló que se establece en diferentes reglamentos y legislaciones, como: el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 77 y 80 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como en los 37 y 38 de la Ley de Gobierno y Administración pública de Municipal del Estado de Jalisco.



En los próximos días los académicos de varias universidades del país, que participaron como observadores del proceso de ratificación de mandato, entregarán al Consejo de Participación Ciudadana de Tlajomulco una serie de propuestas para mejorar futuros procesos de este tipo, ya que son perfectibles, añadió.



En la ratificación de mandato a la que se sometió Uribe Camacho el pasado domingo junto con otros 24 alcaldes emecistas, 22 mil 849 habitantes del municipio votaron por un sí, dos mil 154 por el no, en tanto que hubo 180 boletas nulas.



Con los resultados del proceso se hará un mapa del municipio, sobre todo donde hubo números considerables de no a la ratificación, para conocer las causas.



EL INFORMADOR / LETICIA FONSECA