Opositores a MC se centraron en Guadalajara: Alfaro

El alcalde se dice satisfecho con el resultado obtenido en la ratificación de mandato

GUADALAJARA, JALISCO (28/AGO/2017).- El haber obtenido Enrique Alfaro la calificación más baja entre los municipios metropolitanos en cuanto a la aprobación en el ejercicio de ratificación de mandato, se debe principalmente a los opositores al proyecto de Movimiento Ciudadano, según consideró el alcalde de Guadalajara, quien fue ratificado con 87 por ciento.



"A ver, Guadalajara es el epicentro de la lucha política, lo entendemos así y por supuesto los riesgos eran mayores y la tentación de los otros partidos o grupos de poder que querían esta oportunidad para descarrilar nuestro proyecto pues se centraron ahí. Entonces haber sacado 87% a mí me llena de satisfacción y de orgullo".



Este domingo se llevó a cabo el ejercicio de ratificación de mandato en 25 municipios de Jalisco gobernados por Movimiento Ciudadano; y pese a que Alfaro fue el protagonista principal en las pasadas elecciones, quedó de último en Zona Metropolitana, donde María Elena Limón, alcaldesa de Tlaquepaque, logró la más alta aprobación con 92%.



"Yo creo que de calle lo que demostramos fue que, en un ejercicio extremadamente politizado, de lo que se trataba no era ganarles de calificación a mis compañeros alcaldes sino de entender que en Guadalajara se centraron todas las fuerzas de quienes querían descarrillar este proyecto, casi 80 mil votos no es un asunto menor, los riesgos eran enormes, todavía un día antes de la jornada hubo manifestaciones".



Alfaro dijo que los resultados no lo motivan en este momento a realizar cambios en el gabinete, sino que se enfocarán a la revisión de los resultados para dar antes lectura al comportamiento y opinión de los ciudadanos. "Una vez hecho ese análisis veremos si tomamos alguna acción o ajuste para seguir mejorando el trabajo del gobierno".



EL INFORMADOR / SERGIO BLANCO