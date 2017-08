Ciudadanos votaron libremente el domingo: Alfaro

El alcalde tapatío señala que fue la consulta ciudadana más grande en la historia de la ciudad

GUADALAJARA, JALISCO (28/AGO/2017).- Luego de recibir la ratificación de los tapatíos este domingo, el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, señaló que los ciudadanos votaron libremente. Indicó que avalaron su trabajo al darle el sí en el ejercicio.



Alfaro indicó que procesos como este van generando una ruta para una verdadera participación ciudadana. Recalcó que lo que sucedió ayer fue algo histórico.



"No sabíamos que iba a pasar, fue la consulta ciudadana más grande en la historia de la ciudad. Creo que fue un ejercicio exitoso que derribó uno a uno todos los argumentos que se quisieron hacer para desacreditarlo. Fue un proceso completamente transparente con observadores ciudadanos".



Un total de 65 mil 855 ciudadanos aprobó la gestión del primer edil contra nueve mil 533 que la rechazó. Sólo 76 mil 584 tapatíos participaron en el ejercicio de los 165 mil que podían acudir a votar. Es decir que el 53% de las boletas quedaron sin utilizarse.



Pese a ello, el primer edil indicó que se registró una participación importante.



"Si pensamos que es el primer ejercicio de esta naturaleza logró que miles de ciudadanos de Guadalajara salieran a la calle el domingo y expresaran libremente su visión sobre el trabajo del gobierno. Estoy muy satisfecho de haber tenido casi el 87% de la aprobación".



"Haber obtenido 87% es algo que me llena de satisfacción y orgullo. Lo primero que vamos a hacer es revisar los resultados con detalle y una vez hecho eso veremos si tomamos alguna acción", indicó al señalar que también es bien recibida la opinión de aquellos que no lo ratificaron.



Indicó que en los próximos días se acelerará el diálogo para la construcción de un frente nacional opositor para que en 2018 se pueda consolidar un proyecto nacional.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS