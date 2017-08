María Elena Limón no dudó de su ratificación

La alcaldesa de Tlaquepaque dijo sentirse orgullosa por haber obtenido el mayor porcentaje de aprobación

GUADALAJARA, JALISCO (28/AGO/2017).- Nunca dudó ni se sintió nerviosa por los resultados de la ratificación de mandato, aseguró la presidenta municipal de Tlaquepaque, María Elena Limón García, durante el transcurso de la jornada vivida este domingo, cuando 25 municipios de Jalisco gobernados por Movimiento Ciudadano llevaron a cabo este ejercicio.



"En ningún momento, yo ya sabía que los ciudadanos nos iban a ratificar, lo había sentido en mi recorrido por las colonias, no esperaba este porcentaje, el mejor de la Zona Metropolitana, pero mi gobierno siempre ha sido así, como cuando nos eligieron, siempre fue cuestionado, fue impugnado, pues así es el hecho de que una mujer gobierne, siempre estamos al escrutinio público".



Y mucho orgullo sintió además de haber sido la presidenta con mayor porcentaje de aprobación de entre los municipios de la Zona Metropolitana, donde logró 92% de votos de sí a la ratificación, de lo que no descartó que se debiera parte a su género. "Primero una gran satisfacción porque yo represento a las mujeres, no represento sólo a una, a todas las que día a día hacen un gran esfuerzo por sobresalir, y a las cuales se nos exige el doble".



El segundo con mayor aprobación fue Alberto Uribe, con 91%; Pablo Lemus, con 89%; y finalmente Enrique Alfaro, con 86% de boletas afirmativas.



Limón García desestimó los señalamientos que indicaban que en algunos lugares, como en San Martín de las Flores, había mototaxistas acarreando a ciudadanos para que acudieran a ratificar. "Los que organizaron esto fue el Consejo Ciudadano de Tlaquepaque, yo les pediría que si tienen pruebas pues que las hagan valer, que las lleven, que hablen con el consejo, solamente eso, que tengan argumentos válidos".



La presidenta agradeció el voto de quienes la ratificaron, incluso a los que participaron para desaprobarla. "Ahora demostramos con hechos que la gente sale a refrendar a sus gobernantes, no como esas 30 mil supuestas firmas que pidieron la revocación, yo esperaba verlas ahí, esperaba ver volcado en esas mesas receptoras todos esos votos pero estamos viendo que pierden legitimidad cada vez".



