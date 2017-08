Kumamoto festeja respaldo a ‘Sin Voto No Hay Dinero’

El diputado destaca que así se detiene la tendencia de que los partidos reciban cada año más recursos

GUADALAJARA, JALISCO (28/AGO/2017).- Luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró constitucionales las reformas aprobadas por el Congreso de Jalisco, con las que se modificaron las fórmulas para calcular las prerrogativas estatales a los partidos políticos con registro federal, el diputado independiente Pedro Kumamoto Aguilar celebró la determinación y destacó que con esto se detiene la tendencia de que los partidos reciban cada año más recursos.



El legislador apuntó que con la decisión se fortalece el trabajo que se realiza en otros estados para impulsar legislaciones similares. Además, llamó a la sociedad a presionar para que en la Cámara de Diputados se descongele la iniciativa sobre el tema que se quedó archivada en la Comisión de Puntos Constitucionales.



"Al ser declarada constitucional esta iniciativa puede ser presentada en todos los estados de la República y vamos a trabajar con los 27 estados donde hay red de sin voto no hay dinero, en cuatro estados ya se presentaron. Fundamental a nivel federal debemos impulsar que esta iniciativa pase. Esto apenas empieza", expuso el legislador local.



Kumamoto comentó que el esquema, de ligar el presupuesto de los partidos al número de votos que reciben, se debe blindar con el interés social para que no suelte el tema y se mantenga hasta 2021, cuando aplicaría por primera vez.



Por su parte, la diputada del Partido Verde, Erika Ramírez Pérez, negó que la resolución de la SCJN sea un revés para su partido, aunque fue quien presentó la acción de inconstitucionalidad. Argumentó que buscaban que la Corte diera certeza jurídica a las modificaciones y corrigieran errores.



"No se da por perdida la acción de inconstitucionalidad, siempre se ha manifestado es que queremos que la reforma esté conforme a derecho, si ya la Suprema Corte nos dice quítale eso o ponle eso, nosotros no tenemos ningún problema, porque había errores en la redacción. Si la Corte corrige estos errores no hay ningún problema y se puede aplicar la formula", comentó.



Ramírez Pérez lamentó que en la resolución SCJN se ratificó la paridad horizontal en candidaturas a presidencias municipales argumentó que con eso se limita a 50% la participación de las mujeres.



EL INFORMADOR / RODRIGO RIVAS