Buscan incluir agenda social en planeación metropolitana

Desde este lunes y hasta el miércoles se realiza el Urban Thinkers Campus

GUADALAJARA, JALISCO (28/AGO/2017).- Porque lo más importante en la metrópoli no son sus calles o edificios, sino la gente que la habita y hasta las áreas agrícolas y naturales alrededor, desde hoy y hasta el miércoles se realiza el Urban Thinkers Campus, un espacio de diálogo y consulta donde se tratará el desarrollo urbano a partir de la pluralidad de espacios y su sociedad, expuso Mario Silva, director del Instituto Metropolitano de Planeación.



"Siempre hay una versión del tema metropolitano sólo de edificios y planes parciales, pero la mayor parte del suelo de la metrópoli de los nueve municipios metropolitanos es rural y de conservación, y el Programa de Desarrollo Metropolitano está identificando también estas estrategias".



En la discusión se abordará el papel de las distintas comunidades en el diseño de la ciudad, como la indígena, la rural, los migrantes, la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual, así como la infancia, la juventud y el rol de las mujeres.



Se espera que las conclusiones se vean sometidas a consulta en el Programa de Desarrollo Municipal." La idea del Urban Thinkers Campus es entonces poner la agenda social y es lo que estamos haciendo".



Este foro, organizado por primera vez en México, es una de las herramientas que la Organización de las Naciones Unidas, a través de ONU Hábitat, estableció como medio para someter a debate y consulta el instrumento llamado "nueva agenda urbana". Esto es, realizar programas y planes para que los entornos urbanos sean espacios de sustentabilidad y aprovechamiento de sus suelos, recordó Silva.



En la charla inaugural participó el gobernador, Aristóteles Sandoval, quien advirtió cómo es que ha cambiado la estructura social de modo que en la actualidad las mujeres ya no sólo se dedican a sus hogares, sino que también muchas son las responsables del sustento de sus familias. Además, la ciudad ha crecido tanto que se ven obligadas a recorrer grandes distancias para sus actividades.



En este contexto, se requiere atender sus demandas con escuelas y hospitales más cercanos y transporte en todos los espacios habitados.



La alcaldesa de Tlaquepaque, María Elena Limón, quien también formó parte de la charla inicial, fue incluida en el foro titulado Ciudad de y para las Mujeres.



Exhortan a darle la mano a los migrantes



Otro de los temas de los paneles es El papel de los migrantes en las ciudades mexicanas, en el que se programó la participación del padre Alfredo Solalinde.



"Los migrantes pasan por Jalisco y siguen su camino, es la ruta obligada. Yo quiero que los jaliscienses no vean una molestia de personas extrañas que irrumpen en su territorio, hay que tener conocimiento que ellos no salen por gusto, son personas que han sido violentadas por el sistema capitalista".



Solalinde exhortó a que no se le dé la espalda a los migrantes, que además son víctimas de la delincuencia organizada que ha asesinado a miles en su intento por cruzar el país para llegar a Estados Unidos.



EL INFORMADOR / SERGIO BLANCO