Declaran desierta convocatoria para Oficina de Resiliencia

La Junta de Coordinación Metropolitana decide que la estrategia no puede recaer en una sola persona

GUADALAJARA, JALISCO (28/AGO/2017).- Al señalar que la estrategia de resiliencia de la metrópoli no puede recaer en una sola persona, la Junta de Coordinación Metropolitana decidió no elegir a ningún candidato para ocupar el puesto de jefe de la Oficina de Resiliencia.

Según el documento del acuerdo que resuelve de manera definitiva el proceso de selección, se entrevistaron a cinco candidatos el 22 de agosto tras la emisión de un dictamen de selección preliminar. Sin embargo, la Junta decidió de forma unánime no elegir a ninguno.

“La Junta reconoce el potencial de todos los participantes en la convocatoria y sobre todo agradece su interés y entusiasmo por querer contribuir a la ciudad que todos queremos”, indicó el acuerdo.

“Identificamos que la necesidad de desarrollo, construcción e implementación de la estrategia de resiliencia del Área Metropolitana de Guadalajara no podía recaer en una sola persona como se ha visto en otras ciudades”.

Sin embargo, la Oficina de Resiliencia no quedará acéfala. La Junta de Coordinación deberá consolidar un equipo interdisciplinario que tenga un trabajo de largo plazo y al que se le de viabilidad financiera para desarrollar dicha estrategia.

La conformación del equipo contemplará alguno de los perfiles que participaron en la convocatoria, mismos que serán determinados atendiendo a un proceso independiente del ya efectuado.

El registro de aspirantes para ocupar el puesto se cerró a principios de agosto.

El registro de aspirantes para ocupar la jefatura de la Oficina de Resiliencia del Área Metropolitana de Guadalajara concluyó el 4 de agosto con 21 candidatos entre los que figuran nombres como Carlos Trejo Orozco, asesor del presidente municipal de Tlajomulco Alberto Uribe; Mayra Quiñonez, quien fuera secretaria particular en la oficina del ex alcalde de Zapopan Héctor Robles; así como Conrado Romo García, ex consultor de EuZen y actual asesor del diputado Augusto Valencia. También el ex director del Imeplan Alberto Orozco.

EL INFORMADOR / VIRGINIA ARENAS