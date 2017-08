Violencia emocional contra las mujeres, la más común en Jalisco

En los resultados anteriores de la Endireh, de 2006 y 2011, también sobresale este tipo de violencia

GUADALAJARA, JALISCO (28/AGO/2017).- De los tipos de violencia contra las mujeres, la emocional es la que más predomina en Jalisco, según arrojó de nueva cuenta la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016. De las entrevistadas, 55.6% manifestaron que esta clase era la más común.

Tal tendencia no ha dejado de sobresalir en el Estado, pues desde las dos pasadas encuestas quinquenales —la de 2011 y de 2006— ha sido la misma violencia la que ha ocupado el primer sitio.

“Esa es una de las más complicadas de detectar y que difícilmente tiene sanción, porque si la violencia física, cuando las mujeres la denuncian con huellas en su cuerpo, difícilmente procede, porque prevalecen una serie de requisitos para dar trámite a sus denuncias, en los casos de violencia emocional ésta es minimizada”, expuso Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

En ocasiones las mujeres son las que mantienen la casa pero viven tal forma de violencia que no se dan cuenta de que pueden salir de su situación. “Siguen atadas emocionalmente hacia quien las está torturando y minimizando”.

Las mujeres, agregó Ramos, tienen que saber identificar este tipo de violencia, ya que puede presentarse de forma sutil. Por ejemplo, a través de señales de control, como restringir la forma de vestir, las amistades o limitar sus relaciones en las redes sociales. “Que les priven de la intimidad, con la cercanía con familiares, amigos, esas son formas de control y de violencia”, afirmó Ramos Ponce.

Érika Loyo, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, señaló que debe fortalecerse la cultura de la denuncia y desnaturalizar toda clase de violencia.

“Es importante que la reconozcan y que después tomen decisiones, de denunciar, tomar tratamiento, tomar cursos de empoderamiento”.

En segundo sitio en la Endireh 2016 se halla la violencia de tipo sexual, con una prevalencia de 51.5% entre las mujeres que contestaron afirmativamente. Ésta se encuentra en segundo sitio también en las encuestas de 2011 y 2006.

En tercer sitio está la violencia física, sin embargo, es notorio que este tipo se duplicó en cinco años toda vez que la prevalencia en 2016 fue de 37.1%, cuando en 2011 había sido de 15.4% solamente.

PARA SABER

Los 10 estados con mayor prevalencia de la violencia

Entidad Endireh 2011 Entidad Endireh 2016 Estado de México 73.4 Ciudad de México 79.8 Ciudad de México 72.1 Estado de México 75.3 Chihuahua 68.8 Jalisco 74.1 Sonora 68.1 Aguascalientes 73.3 Nayarit 67.4 Querétaro 71.2 Baja California 66.2 Chihuahua 68.8 Colima 64.8 Yucatán 66.8 Jalisco 64.5 Durango 66.6 Morelos 63.6 Coahuila de Zaragoza 66.3 Quintana Roo 63.6 Baja California 66.2

Anunciar separación, causal para maltrato

Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora de Cladem Jalisco, advirtió que las mujeres que hayan sufrido de una violencia tal que hayan tomado finalmente la decisión de dejar a su pareja y separarse, o dejar de ver a alguien que muestra ser violento, no deben hacerlo en medio de una discusión, pues es un momento en el que los feminicidas pueden actuar, según han visto patrones en este tipo de delitos.

“Cuando las mujeres deciden separarse es un momento complicado porque es cuando están en mayor riesgo. Un número muy alto de mujeres asesinadas, ocurre cuando decide separarse, divorciarse o no continuar la relación”.

Uno ejemplo de ello, y del que aún no se ha logrado la captura del responsable, fue el ocurrido el 13 de julio de 2015 en un restaurante sobre Avenida México y Amado Nervo, cuando Gabriela Jacqueline Ayala fue asesinada por el sujeto que la pretendía.

Lo ideal, explicó Ramos Ponce, es dar el anuncio en un ambiente seguro y acompañadas. “Ellas deben saber que cuando toman esa decisión no la deben tomar solas, deben hacerse acompañar de su familia, amigos y protegerse antes de decírselo, incluso acudir con la autoridad”.

Ramos Ponce aplaudió que las autoridades estatales reconocieran la existencia de la violencia contra las mujeres. “Y tan se reconoce que se alerta sobre ella, pero esto no es suficiente porque queda en una medida mediática, sólo anunciar, decir sobre la preocupación de que se quiere hacer algo pero si no va acompañada de medidas reales no va a surtir un efecto contundente”.