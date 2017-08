Aprueban a 22 alcaldes de MC; tres siguen pendientes

Participan más de 200 mil jaliscienses en la revocación de mandato. Urgen a que todos los municipios adopten el ejercicio

GUADALAJARA, JALISCO (28/AGO/2017).- Al cierre de la jornada, el desempeño de 22 alcaldes durante los primeros dos años de su administración fue aprobado por mayoría. Un total de 224 mil 707 ciudadanos de 22 municipios gobernados por Movimiento Ciudadano (MC) participaron en el ejercicio de ratificación de mandato, que tuvo un saldo de 200 mil 463 votos a favor (89%), 21 mil 021 en contra (9%) y poco más de tres mil votos anulados (1%), según el conteo arrojado por los Consejos municipales de participación ciudadana de cada municipio.

De todos los municipios, el mejor evaluado fue Etzatlán, con 98% de aprobación, seguido por Jilotlán, San Martín Hidalgo, Puerto Vallarta, Zapotlanejo, Juanacatlán, Cihuatlán y Ocotlán, mientras que Zapotlán el Grande, Jocotepec, El Limón y Guadalajara obtuvieron los mayores porcentajes de votos en contra.

Las administraciones de Tuxcueca, Acatlán de Juárez y Techaluta realizaron el ejercicio a través de una encuesta casa por casa, cuyos resultados se difundirán en los próximos días, “solo falta esperar a estos tres municipios”, señaló Guillermo Medrano, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano.

La realización del mecanismo de participación ciudadana tuvo un costo de manera conjunta de 6.7 millones de pesos (MDP). De esta cantidad, el ejercicio realizado por el Ayuntamiento de Guadalajara fue el más alto (2.5 millones).

La ratificación es un ejercicio en el que los habitantes de los 25 municipios votaron y decidieron si su presidente debe permanecer o no en el cargo.

Tras el cierre de la jornada, se tiene un plazo de dos días para realizar el cómputo de votos y la declaración de validez del ejercicio democrático. Guillermo Medrano destacó que el partido cumplió con un compromiso de campaña, “también logramos implementar un ejercicio de participación ciudadana que la gente adoptará para los próximos gobiernos, para que avalen el que continúen los buenos gobiernos o corran a los malos gobernantes”.

Un día histórico: Enrique Alfaro

Enrique Alfaro calificó como un día histórico para la ciudad el primer ejercicio de ratificación. En redes sociales señaló que la consulta debería repetirse en todos los municipios del país. “El primer ejercicio en Guadalajara se lo debemos a los ciudadanos. En primer lugar, debo agradecer al Consejo Municipal de Participación Ciudadana”.

En segundo lugar, “quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieron hoy desde primera hora y durante toda la jornada en los centros de votación. Y por supuesto, gracias a los 76 mil 584 ciudadanos que asistieron”.

Resultado es una granresponsabilidad: Lemus

Aunque hasta las 22:30 horas aún faltaban por abrir 20 paquetes y saber cuáles eran sus resultados, los otros 150 habían dado al “sí” una ventaja de 87% para Pablo Lemus.

“La verdad es que esto nos llena de gratitud, pero también nos hace ver la gran responsabilidad que tenemos. No podemos tomar esto como algo que nos ponga en una zona de confort, por el contrario, es de apretar más las tuercas”, acentuó el alcalde.

Aseguró que hacia adelante ve dos cosas que debe reforzar: la seguridad, como algo primordial, y mejorar los servicios para la ciudadanía.

Nos ratifican a todos, remarca Alberto Uribe

Con un total de 22 mil 849 ciudadanos que respondieron “sí”, el alcalde de Tlajomulco fue ratificado en el cargo. Con éstos, Alberto Uribe consigue superar los 18 mil 705 votos favorables obtenidos por Ismael del Toro en 2014.

“Quiero agradecer a los dos mil 154 ciudadanos que dijeron no, es extraordinario. ;e parece un gran ejercicio, me merecen todo el respeto. Me encantaría saber cuáles son sus motivos para salir a votar ‘no’, pero evidentemente quiero agradecer al 91% de esta votación que salieron a ratificar a nuestro gobierno. No me ratifican a mí, nos ratifican a todos”.

María Elena Limón evita los mensajes

Aunque los ciudadanos de Tlaquepaque la ratificaron para que continúe, la presidenta María Elena Limón prefirió no emitir una postura al respecto. La alcaldesa no dio ninguna entrevista ni escribió mensajes en sus redes sociales, como lo hicieron Enrique Alfaro y Alberto Uribe, por ejemplo.

Por la mañana, acudió a emitir su voto y transmitió un video para invitar a los tlaquepaquenses a ejercer su derecho en la ratificación, lo que nombró como un hecho inédito.

Después paseó con sus nietas y realizó otro video para promover el turismo.

POSTURAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

• Descalifica proceso

Miguel Ángel Martínez (presidente del PAN)

El PAN en Jalisco descalificó el proceso de ratificación, “no tenemos manera de verificar su confiabilidad, descalificamos el proceso porque no fue fiel al propósito con el que se citó, terminó siendo un ejercicio de acarreo manifiesto”, dijo su presidente.

Destacó que las irregularidades como la utilización de mototaxis para llevar personas a votar, el uso de los padrones de beneficiarios de los programas sociales y la movilización de la UdeG, entre otras anomalías, dieron como resultado un proceso poco creíble e ilegítimo.

Al cierre de la jornada, criticó la escasa participación ciudadana.

• Van contra ejercicio

Héctor Pizano Ramos (presidente PRI en Jalisco)

Tras insistir en que estos ejercicios fueron una simulación y una precampaña institucionalizada, adelantó que procederán por la vía jurídica contra estos procesos. “Nos queda muy claro que no tiene sustento en la norma, en la ley, y por lo tanto se habla de un desvío de recursos”.

A esto, remarcó, se suman las irregularidades previo a la jornada y durante ésta, “(desde hace días) nos dimos cuenta del tema de los famosos listados, de las llamadas canchas, de los capitanes, de cómo los funcionarios fueron obligados a participar, a promover y a llevar a sus familiares a votar”.

Además, solicitarán que desaparezca el Instituto Electoral, “es un adorno”.

• Desdeñaron ratificación

Raúl Vargas (dirigente estatal del PRD)

Para Raúl Vargas, los ciudadanos desdeñaron los procesos de ratificación. Prueba de esto es la “pobre participación” que se tuvo, como fue en el caso de Guadalajara, en donde menos de la mitad del total de boletas que se imprimieron se votaron. Esto, debido a que se tenían 165 mil boletas y votaron no más de 80 mil ciudadanos, “ese abstencionismo es desatención de los ciudadanos, esa pobre convocatoria que tuvieron para participar en el proceso no se corresponde al despliegue publicitario que tuvieron los alcaldes”.

Aunque se habla de irregularidades, como acarreos, comentó que no son significativas. Y descartó acciones jurídicas, pues los otros partidos han llevado al debate político esta convocatoria.

• Avance democrático

Guillermo Medrano (dirigente estatal de MC)

Destacó que, con el desarrollo de la ratificación de mandato en 25 municipios, se dio un avance importante en la vida democrática del país, “marca un precedente importante y básico: si el pueblo pone, el pueblo quita”.

El líder del partido que encabezó la realización de este ejercicio agradeció la participación de los ciudadanos que acudieron a ratificar a sus alcaldes, “estamos satisfechos, más de 200 mil jaliscienses nos vuelven a brindar su confianza”. Y señaló que los resultados preliminares indican que todos los alcaldes fueron ratificados con una participación de entre 75% y 80%. Desestimó las críticas de los partidos de oposición a quienes acusó de no someterse al escrutinio de la sociedad.

Transcurre ejercicio con saldo blanco

El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, recibió el visto bueno de la ciudadanía en el ejercicio de ratificación de mandato. Margarita Sierra, presidenta del Consejo Municipal de Participación Ciudadana, consideró como un logro la realización del ejercicio. “Es la primera vez que se hace en Guadalajara… no sabíamos cómo iba a reaccionar la ciudadanía. Estamos verdaderamente sorprendidos (por la participación). Estamos acostumbrados a ejercer la democracia una hora cada tres años y tenemos a gobernantes que no nos representan, que se apoderan de lo público sin que hagamos nada. Con todo y eso, 76 mil personas salieron a la calle porque creyeron en el ejercicio”.

El consejero Francisco Pérez Chagollán señaló que registraron incidentes, como el ingreso de una persona en estado de ebriedad en uno de los centros de votación, que fue retirada por la fuerza pública, mientras uno de los funcionarios fue apedreado, pero resultó ileso. Indicó que la jornada registró saldo blanco.

Por su parte, los ciudadanos de Tlaquepaque salieron a votar y dijeron que sí a la ratificación de María Elena Limón. En total, se tuvo una participación de 18 mil 827 personas, en las 40 casillas, informó el miembro del Consejo Municipal de Ratificación Ciudadana, Miguel Ángel Vázquez Alcalá. De estos votos, 17 mil 282 la ratificaron.

El consejero aseguró que no se presentaron incidentes mayores. Sin embargo, al cuestionarlo sobre las movilizaciones e irregularidades que se detectaron en algunas zonas del municipio, señaló que no podría descartarlo del todo. “No lo descarto, les voy a decir por qué: porque estamos expuestos a que algunas personas lo pudieran haber realizado, pero sería bueno investigar quiénes serían”.

En Tlajomulco, como “un paso gigante” para la democracia fue calificada la consulta por parte de la presidenta del Consejo Municipal Ciudadana, Tania Vázquez. “La ciudadanía avanza, exige soluciones, plantea retos, retos muy fuertes para los gobernantes. Es un ejercicio muy valioso; sin embargo, se tiene que perfeccionar para el empoderamiento de los ciudadanos”.

Propone que cada consejo fije la fecha de la siguiente consulta y que aumente el porcentaje de participación mínima requerida para la ratificación, que actualmente es del 12%. Respecto al presunto “acarreo” denunciado, respondió que “es muy complicado saber quién podría haber acarreado para el ‘sí’ o para el ‘no’”.

También informó que para la consulta se consiguió un ahorro de 295 mil 217 pesos, pues sólo se utilizó un millón 204 mil 782 pesos.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana de Zapopan, Salvador Mancera, señaló que la jornada se vivió sin incidentes graves. “Realmente no hay nada que consideremos de gravedad, más allá de algunas casetas que reportan como robadas o desaparecidas una o dos boletas, a excepción de una de 10 boletas. Pero, son 100 votos, así que no son significativas. El haber logrado más de 33 mil votos es un objetivo alcanzado”.

NUMERALIA

76 mil 584 tapatíos participaron en la ratificación de mandato de Guadalajara. Se tenían 165 mil boletas para el ejercicio.

34 mil 380 personas votaron por la ratificación de Pablo Lemus en Zapopan, con 150 paquetes contabilizados. Sólo tres mil 847 dijeron que no.

18 mil 827 ciudadanos participaron en Tlaquepaque, de los cuales 17 mil 282 ratificaron a María Elena Limón. Mil 327 se fueron en contra y 218 votos se consideraron como nulos (se documentaron mil 173 boletas sobrantes).

Una ratificación entre “promotores” del voto

Pese a que los procesos de ratificación de mandato se desarrollaron con tranquilidad en los 25 municipios gobernados por Movimiento Ciudadano, hubo señalamientos de prácticas de acarreos o la operación de promotores que se encargaban de trasladar a grupos de ciudadanos a los centros de votación.

Los primeros reportes sobre estas movilizaciones se dieron en Tlaquepaque, donde a las 11:00 horas se informó que se agotaron las 500 boletas de la Mesa receptora 34 de San Martín de las Flores, por lo que la gente que no alcanzó a emitir su voto, fue invitada a acudir a la casilla 35, ubicada en la Preparatoria 16. A partir de esa hora, las personas que se encontraban en torno a este centro de votación comenzaron a ser trasladados al otro punto en mototaxis y camionetas, sin que se informara quién pagaría los viajes.

Este tipo de prácticas se observó también en Tlajomulco, en donde se detectó a un grupo de personas identificadas como ‘promotores’, los cuales desde temprana hora se encargaron de trasladar, ya fuese en motocicletas o a pie, a varios ciudadanos.

Esto se pudo observar en torno a Palacio Municipal, ya que, incluso, los promotores tomaban fotografías de los grupos de personas que llevaban a los centros de votación. Además, otros se encargaban de invitar a la gente a que acudieran a votar.

El coordinador de Participación Ciudadana, Omar Cervantes, rechazó que se hubiese presentado esta práctica. A su consideración, obedecía a grupos de personas que se organizaron de manera espontánea, ya fuese para rechazar o ratificar el trabajo del actual gobierno.

Por su parte, el alcalde Alberto Uribe dijo desconocer la operación de promotores y coincidió en que se habría tratado de una organización entre vecinos.

Por su parte, algunos de los empleados del Ayuntamiento, reconocieron que se les hizo un llamado a invitar a la gente a votar, pero no fueron obligados ni se les ofreció alguna gratificación a cambio: “Invitamos a los amigos, a los parientes, o a la gente que uno guste invitar. Yo invité a gente de la provincia, y la gente sí me apoyo; de hecho, aquí tengo las firmas, pero ellos me las dieron porque quieren que se les apoye para el alumbrado, para las áreas verdes y la basura”, mencionó empleado de Espacios Públicos.

En el caso de Guadalajara, la regidora priista María de los Ángeles Arredondo se encargó de enviar fotografías y videos donde se observaban las presuntas anomalías en los centros de votación del municipio tapatío y Zapopan. Algunas de las presuntas irregularidades fue la votación en más de una ocasión de algunas personas; sin embargo, comentó que su partido emitiría una postura formal este día.

LAS VOCES DE LOS EXPERTOS

• Que se amplíe

Tonatiuh Bravo Padilla (rector de la Universidad de Guadalajara)

Al votar “sí” en la ratificación, señaló que el ejercicio se puede perfeccionar. Por eso se pronunció porque más gobernantes se sometan a estos ejercicios. “Vale la pena que ejercicios de esta naturaleza puedan ampliarse a otros cargos para que el compromiso que establece quien ocupa un cargo de elección popular se mantenga vivo y actuando ante la población. (El ejercicio) tiene todas las posibilidades de mejorar y perfeccionarse. En la medida en la que se realice y se advierten sus limitaciones podrá caminar en una buena dirección”.

Explicó que dio el sí a Alfaro porque su trabajo va en una dirección adecuada. “Ha tenido contratiempos y problemas como todos los gobernantes, pero son más los aciertos”.

• Sin sorpresas

Augusto Chacón Benavides (director de Jalisco Cómo Vamos)

Tras considerar que la votación no fue alta, porque no hubo un gran interés de la ciudadanía, destacó que se esperaba que los alcaldes fueran ratificados.

Declaró que es necesario hacer ajustes al ejercicio, para que en los próximos años sea organizado por los institutos electorales. “Tenemos institutos que, a fuerza de trabajo y de muchísimo dinero, han ganado cierta dosis de credibilidad y, en lugar de que fueran iniciativas planteadas sólo por el gobernante, que se fijen las reglas”.

Remarcó que esto permitiría que las ratificaciones ganaran credibilidad, prestigio y, muy probablemente, un aumento en la participación ciudadana.

• Cuestiona el acarreo

Eduardo González (analista político del Tec de Monterrey)

Debido a que fueron varias las denuncias de prácticas de acarreo, o personas que votaban en más de una ocasión, declaró que será necesario hacer estos señalamientos al proceso para evitar que se repitan. “No es necesario que ensucien el proceso llevando al acarreo”.

Consideró que se deben poner mayores candados para evitar que una persona pueda emitir en más de una ocasión su voto, “creo que esta estrategia de apuntar sólo el número de la credencial en una hoja, pues daba posibilidades de que en algún momento del día se podría ir a otra casilla que no tenía la información de que esa persona hubiese votado”. Sin embargo, consideró que es un ejercicio saludable: “Deben someterse todos los gobiernos” al ejercicio.

• Esperan que crezca

Mauro Garza Marín (presidente de la Coparmex)

Para el presidente de Coparmex, la ciudadanía debe involucrarse más en este tipo de ejercicios, pues se les da la oportunidad de decidir si quieren o no que sus gobernantes continúen. Reconoció que para lograrlo se deberán realizar algunos ajustes al proceso, como introducir el uso de la tecnología, lo que a su vez, permitiría reducir los costos.

“En Coparmex siempre nos hemos manifestado y entendemos que cada vez es más importante la participación de la ciudadanía, que se involucre, que participe, que exija, que se dé seguimiento a los resultados, que se dé seguimiento a los compromisos”.

Con relación a los señalamientos de acarreos, comentó que no tienen evidencias.

