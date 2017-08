Resultados preliminares dan ratificación a Pablo Lemus

Con el 90% de los votos a favor, el ejercicio dio el triunfo al alcalde de Zapopan

GUADALAJARA, JALISCO (27/AGO/2017).- Hasta las 21:00 horas de este domingo y con 61 paquetes aún por abrir, ya que los encargados de las casillas dejaron toda la información dentro; los resultados preliminares del ejercicio de ratificación de mandato en Zapopan le dan un triunfo importante al alcalde, Pablo Lemus Navarro, con el 90% de los votos a favor.



El presidente del Consejo de Participación Ciudadana del municipio, Salvador Mancera Sansoube, resaltó que, aunque no se tienen contabilizados los resultados de todas las casillas, la tendencia es importante.



"Ya con alrededor de 33 mil votos contabilizados, se marca una tendencia que va por el 'sí'. Lo que sigue es abrir los paquetes, para extraer los documentos y saber cuántos votos tuvimos. Pero, los más de 19 mil que nos pusimos como meta para hacer válida la elección, ya los tenemos".



Durante la entrega de documentos, los presidentes de casilla informaron pocas irregularidades, entre ellas personas residentes de Guadalajara que habían acudido a votar y el voto tuvo que ser anulado. Además de dos personas, en Atemajac, que no quisieron utilizar la tinta indeleble al terminar de ejercer su voto.



Sin embargo, no se registraron acarreos o cualquier otra mala práctica. En Zapopan se instalaron 170 mesas de recepción.

EL INFORMADOR/ELIZABETH MONDRAGÓN