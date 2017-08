Ven buena respuesta en casillas de Zapopan

La asistencia de votantes ha sido fluida desde la mañana que se instalaron las casillas

GUADALAJARA, JALISCO (27/AGO/2017).- Eran las 2:20 de la tarde y la casilla instalada en el Centro Cultural Constitución se encontraba repleta. Así había estado desde las 8:00 de la mañana que se abrió, al grado que de las mil 200 boletas que tenía, sólo restaban 300 y las personas seguían llegando.



"Todo ha estado muy tranquilo, hemos tenido mucha respuesta y ningún incidente. La gente participa mucho", dijo Raúl Plasencia, observador ciudadano que se encontraba en esta casilla.



En el resto de las casillas, el promedio eran 200 votantes, hasta esa hora, aunque los integrantes de las mesas preveían tener más en las dos horas restantes.



"Sí hemos tenido mucha participación, nosotros tenemos 600 boletas y ya han venido como 200 y siguen viviendo", comentó la presidenta de la Casilla que se encontraba en la escuela Hermenegildo Galeana, María Barajas.



Los votantes que encontramos en las casillas, en general, se dijeron contentos con el trabajo del alcalde Pablo Lemus Navarro, por lo que le dieron "sí".



"Como ciudadana, yo tengo que cumplir con todas mis obligaciones. Además, se han visto cosas muy diferentes a otros mandatos", subrayó Angélica Martínez, quien acudió a la casilla instalada en la intersección de las avenidas Patria y Américas.



Por su parte, Víctor Gómez, quien votó en la Colonia Constitución, dijo: "yo he visto que en la parte de infraestructura sí hay un cambio, en inseguridad tal vez falta, pero eso es a nivel estatal. Pero, todo lo demás me parece bien, así que yo sí lo ratifico".



En Zapopan, a diferencia de otros municipios, no se han reportado incidentes durante el ejercicio de ratificación. Las casillas cerrarán a las 16:00 horas.



EL INFORMADOR / ELIZABETH MONDRAGÓN