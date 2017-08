'Promotores' impulsan ratificación en Tlajomulco

Desde temprana hora se vieron personas trasladando a diferentes grupos hasta las casillas ubicadas a las afueras del Ayuntamiento para que ejercieran su voto

GUADALAJARA, JALSICO (27/AGO/2017).- Durante la jornada de participación ciudadana de ratificación de mandato algunas personas fueron identificadas como “promotoras” del ejercicio en la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga.

Desde temprana hora, en motocicletas o a pie, trasladaban a diferentes grupos de personas hasta las casillas ubicadas a las afueras del Ayuntamiento para que ejercieran su voto, posteriormente, tomaban una fotografía con el grupo que cada quien llevaba; esto, en repetidas ocasiones.

Otros tantos se mantenían a los costados de la plaza para invitar a las personas a que pasaran a las casillas: “¿ya fuiste a votar?”, les preguntaban a los ciudadanos, incluso, se paseaban por los puestos instalados en la cabecera.

Al respecto, Omar Cervantes, coordinador de Participación Ciudadana, señaló que los grupos de personas arribaban en conjunto a la plaza porque se habían organizado previamente para emitir de forma colectiva el “sí” o el “no”, según el caso de cada grupo.

Por su parte el alcalde Alberto Uribe Camacho señaló que no estaba informado al respecto pero que esta situación ocurre incluso en los ejercicios constitucionales y que si las personas llegan juntas es quizá porque en las comunidades hay líderes que los mueven, pues no tienen cómo trasladarse, ya que las distancias son muy largas y no hay transporte público que les permita hacerlo.

“Hay gente que vive a 20 cuadras y les cuesta trabajo moverse, es como yo ahorita, traje a mi esposa a votar y no por eso la acarreé, venimos en el mismo carro”, dijo el alcalde luego de acudir a ejercer su voto en la casilla instalada en la plaza principal del municipio.

Uno de los trabajadores del área Espacios Públicos señaló que dentro del Ayuntamiento se llevaron a cabo reuniones donde les pidieron que invitaran a personas a realizar el ejercicio, sin embargo negó que les ofrecieran alguna gratificación por hacerlo.

“Invitamos a las personas pero no es obligatorio, si es de su voluntad van a votar. Invitamos a los amigos, a los parientes, o a la gente que guste uno invitar, yo invité a gente de la provincia y la gente sí me apoyó, de hecho aquí tengo las firmas, pero ellos me las dieron porque quieren que se les apoye para el alumbrado, para las áreas verdes y la basura”, dijo el trabajador.

