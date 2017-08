Faltan por abrir 10 centros de votación en Guadalajara

Los presidentes de las casillas no se han presentado; por ello no han podido instalar los puntos

GUADALAJARA, JALISCO (27/AGO/2017).- Al no presentarse sus presidentes, 10 centros de votación del ejercicio de ratificación de mandato aún no abren en Guadalajara. Cecilia Díaz Romo, vocera del Consejo Municipal de Participación Ciudadana indicó que ellos tenían el material y que por ello no han podido instalar los puntos.



Explicó aún siguen tratando de localizarlos y que si para las 11:00 horas no los encuentran. Esos centros de votación serían anulados.



"Ayer hicimos la entrega de paquetes a los presidentes de casilla. Lo que me reportan es que 10 no han abierto es porque no ha llegado el presidente del partido".



"Ninguno es de partidos o empleados del ayuntamiento porque queremos que sea un ejercicio completamente ciudadano".



Si las boletas asignadas a esos centros no aparecen en el transcurso de la mañana, reportarán sus números de serie para que no sean tomadas en cuenta durante el conteo en caso de que sean depositadas en las urnas.

