Fuera de la metrópoli, alcaldes de MC confían en lograr ratificación

El presidente municipal de Puerto Vallarta afirma que dejará el cargo si la ciudadanía no aprueba su gestión

GUADALAJARA, JALISCO (27/AGO/2017).- Los alcaldes de los municipios que no pertenecen a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) y que son gobernados por Movimiento Ciudadano (MC) confían en que los resultados del ejercicio de ratificación de mandato, que se llevará a cabo este domingo, les favorezcan, pues según ellos han hecho un buen trabajo.

“El resultado debe ser favorable, porque estamos trabajando como nunca en este municipio. Es la primera vez que hay alguien responsable, la primera vez que se hacen logros y la gente está contenta”, comenta Jaime Ríos Arias, quien encabeza la administración de Gómez Farías.

“A mí me gustaría que todos los municipios nos sometiéramos a este ejercicio, porque es muy bueno. En donde la ciudadanía diga: ‘¿sabes qué? no me gusta o sí me gusta cómo se está trabajando en esta administración”, agrega Ríos Arias.

A pesar de no tener un reglamento que los obligue a retirarse si la votación no les resulta favorable, aseguran que se irán, por lo cual ya pidieron licencia indefinida a partir del 28 de agosto.

“Si no es favorable, yo me tengo que ir. Yo ya deposité mi licencia a la Secretaría General, por tiempo indefinido, a partir del día 28. Si yo no paso este proceso de ratificación, yo me voy y cabildo tendrá que normar a un nuevo alcalde”, destaca Arturo Dávalos Peña, primer edil de Puerto Vallarta.

En cuanto a si han tenido algún tipo de incidentes durante la preparación del ejercicio o si prevén que la oposición pueda “acarrear” votantes para no ratificarlos, subrayan que es uno de los retos, pero esperan que la ciudadanía sea responsable a la hora de votar.

“Los riesgos siempre están latentes, los partidos de enfrente van a buscar hacer su trabajo y van a intentar entorpecer esto, pero nosotros invitamos a los ciudadanos a que hagan el mejor esfuerzo y que tomen su decisión de manera individual, que ellos juzguen lo que ellos crean correcto”, menciona el titular del Ayuntamiento de Cihuatlán, Fernando Martínez Guerrero.

Los funcionarios afirman que sus preparativos están listos. Por ejemplo, Puerto Vallarta, con un presupuesto de 300 mil pesos, mandó a imprimir 41 mil boletas. En Atenguillo, el responsable del gobierno, Rosalío Villaseñor Álvarez, dice que el municipio no gastó nada, ya que el costo fue absorbido por los ediles ciudadanos y se imprimieron 900 boletas.

PARA SABER

Requisitos para participar

• Los ciudadanos que deseen participar en la ratificación de mandato deberán ubicar y acudir a la mesa de votación más cercana.

• Es necesario contar con la credencial de elector vigente y que su domicilio corresponda al municipio donde pretende participar.

• Se requiere que la persona no tenga marcado el pulgar izquierdo con tinta.

Consejo tapatío, listo para anular el ejercicio si detecta acarreo

Francisco Javier Pérez Chagollán, miembro de Consejo Municipal de Participación Ciudadana de Guadalajara, señala que están preparados para detectar y denunciar cualquier práctica de acarreo de votantes a favor o en contra de Enrique Alfaro: “No estamos a favor de ratificarlo o no, sino de un acto ciudadano crítico de evaluación”.

El Consejo admite que, al tratarse de un ejercicio inédito, no está exento de errores y fallas, por lo que tomará medidas para reportar los incidentes. Por ejemplo, si se comprueba que hay participantes irregulares, nulificará los resultados del centro de votación.

El organismo también se ha reunido con el comisario municipal y con los comandantes de la policía tapatía para que la jornada sea pacífica. En caso de que ocurran incidentes de violencia, los presidentes de casilla estarán facultados para cerrar los puntos de evaluación.

La consejera Cecilia Díaz informa que se contará con la presencia de notario público para la validación y certificación de los paquetes electorales.

El cómputo final, la resolución de los incidentes y la calificación de la jornada de ratificación se llevarán a cabo por el Consejo municipal en un plazo no mayor a siete días naturales y, de acuerdo con la convocatoria, éste remitirá el acta correspondiente al pleno del Ayuntamiento para que proceda conforme al reglamento de Participación Ciudadana.

La ratificación de mandato es un ejercicio de participación ciudadana, en el que los tapatíos –y ciudadanos de otras 24 demarcaciones– votan y deciden si su presidente municipal debe permanecer o no en el cargo.