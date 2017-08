Luchan por reconocimiento legal del cannabis medicinal

'Ninguna ley debería estar por encima de la salud de las personas', argumenta integrante del colectivo 4:20 Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO (27/AGO/2017).- Diversos grupos en Jalisco y México impulsan el autocultivo de la mariguana medicinal a través de talleres, asesoría a familiares, cursos, venta de semillas y otras vías. Convencidos de los beneficios en la salud de las personas —especialmente en los niños—, piden una legislación que deje de incriminar a aquellos que cultivan el cannabis medicinal para consumo propio y pensar primero en el derecho a la vida.

Érika Sevilla, encargada de la asesoría informativa a familias de la Fundación Mexicana de Cannabis Medicinal (FMCAC), tiene una niña con epilepsia que ha mejorado su condición tras el suministro del Cannabidiol (CBD). Solicita al gobierno y a la sociedad dejar de estigmatizarles, y entender su situación.

“Se me hace injusto que los papás tengamos que vivir con este miedo, temor diario de poder ser detenidos, perseguidos, y no solo la autoridad, sino la familia, que piensen que estás drogando a tu hijo”, afirma Sevilla, quien reitera que busca una mejor salud para familias que viven su misma situación y no enriquecerse con la legalización de la mariguana.

Kenia Hernández, de Mamá Cultiva, dice que no se detendrá hasta lograr la liberalización del cannabis medicinal. “Es por el derecho a la vida, y el derecho a la salud de nuestros hijos, en donde los tratamientos tradicionales y las cirugías no han podido hacer nada, y en donde encontramos un tratamiento alternativo en la cannabis que sí está funcionando”.

Asegura que en este tema existe mucha desinformación, inclusive de las instituciones de investigación de la planta. “Se han dedicado a ver lo malo que puede ser la cannabis, en lugar de enfocarse a la salud y los beneficios, sigue siendo estigmatizada socialmente, hay mucha desinformación”.

Carlos Cervantes, integrante del colectivo 4:20 Guadalajara, recuerda que el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y el secretario de Salud, Antonio Cruces Mada, ya han respaldado la despenalización de esta planta y espera que a nivel federal se legisle para ya no castigar el autocultivo para autoconsumo.

“Ninguna ley debería estar por encima de la salud de las personas, ni privarlas por algo que no le está haciendo daño a nadie, sino para uno mismo”, explica.